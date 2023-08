Concejales denuncian que este año el boleto "aumentó un 75%, más que la inflación y los sueldos"

El concejal del FIT, Gastón Remy, conversó con Canal 7 acerca del último aumento de colectivos interurbanos que entrará en vigencia a partir de la medianoche de este viernes 1 de septiembre.

Acerca del incremento del pasaje, cabe mencionar que pasará a costar $115,49 solo entre los barrios capitalinos y se incrementa hacia otras localidades.

"Este último aumento es casi del 20% y si comparamos con lo que se estaba pagando a fines del año pasado, todo este año el aumento es del 75%, mucho más alto que la inflación acumulada que se espera hasta agosto y de lo que aumentaron los sueldos y las jubilaciones", sostuvo Remy.

No obstante esta situación, el edil opositor advirtió que todavía "queda una actualización en diciembre, que por lo general impacta a fin de año o a principios de enero" y que esta situación se debe a "un decreto del intendente".

"No nos olvidemos de que es un servicio público y hay una decisión de los bloques mayoritarios de mantener este esquema donde claramente la perjudicada es la persona de a pie", manifestó.

Remy remarcó que desde el bloque opositor de izquierda denunciaron que "no se consulta más a la población, no hay más audiencias públicas ni estudios de costos", por lo que si se trata de un servicio público "debería ponerse en discusión realmente cómo funciona, cuál es el costo y pensar alternativas que no sean las del aumento permanente por decreto, como existe actualmente por una decisión de los bloques mayoritarios de mantener una ordenanza del año 2019".

"Si uno ve que más de 100 mil jujeños todos los días suben al colectivo y ya le metieron aumentos en el pan, las naftas, las carnes, justamente al ser un servicio público debería llamarse a una audiencia para ver en conjunto la situación de los trabajadores, de las empresas, cuánto ganan las empresas. Siempre se dice que las empresas van a quebrar y cuando uno ve la contabilidad, no es tan así", cerró.

Aumenta el boleto de colectivo: desde el viernes saldrá $115,49 en San Salvador de Jujuy

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Fiscalización de Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informó que a partir de las 00:00 horas del 1 de septiembre comienza a regir la nueva tarifa del transporte urbano.

Los nuevos valores son:

S. S. de Jujuy - S. S. de Jujuy $115,49

S. S. de Jujuy -Reyes $115,49

S. S. de Jujuy - Guerrero $132,82

S. S. de Jujuy - San Pablo de Reyes $132,82

S. S. de Jujuy - Termas de Reyes $150,16

S. S. de Jujuy - Yala $150,16

S. S. de Jujuy - Los Nogales $167,46

S. S. de Jujuy - Lozano $167,46

S. S. de Jujuy - León $184,74