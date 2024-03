Cooperadoras en escuelas de Jujuy: ¿Es obligatorio el pago?

El cobro de cooperadoras en escuelas públicas genera año a año opiniones encontradas respecto de su pago y la obligatoriedad que reviste. Miriam Serrano, ministra de Educación de Jujuy, explicó cómo se regula en la provincia.

“Es cierto que hay una ley de cooperadoras. En primer lugar lo que se busca es poder transparentar el uso de los recursos, por un lado que es muy importante; segundo tener el compromiso de los padres”, explicó remarcando que este apoyo es muy importante para las instituciones.

En este sentido, Serrano especificó que “de manera concertada entre el directivo y los padres se establece el monto que no es obligatorio”. Asimismo la funcionario remarcó que “bajo ninguna circunstancia se obliga o se impide el ingreso de ese estudiante a la escuela porque no pagó la cooperadora, no es así”.

La funcionaria de Educación precisó que el pago de la cooperadora es “una colaboración” que también puede suplirse haciendo algún acompañamiento o servicio.

En caso de que en algún lugar se configure como un inconveniente u obstáculo el pago de la cooperadora como un inconveniente, la ministra aseguró que está dispuesta la apertura para recibir los reclamos o problemáticas. “Es un aporte solidario que nos ayuda muchísimo”, acotó.