Cortan la ruta para exigir mejoras en escuelas de Palma Sola: una alumna sufrió una descarga eléctrica

En la jornada de este miércoles, la comunidad educativa del Bachillerato Nº 5 y la Escuela Nº 138 de la localidad de Palma Sola, salieron a la calle en modo de protesta.

En diálogo con Lw8, una de las madres de Palma Sola indicó: “Estamos acompañando el corte de ruta por falta de respuestas del Ministerio de Educación e Infraestructura con el Bachillerato de nuestra localidad”.

Luego agregó: “Los niños no asisten a la escuela desde hace una semana después de que una alumna recibió una descarga eléctrica. Esa fue la situación límite que hizo rebalsar el vaso de los padres”.

Padres y alumnos cortan la ruta provincial 6 a modo de protesta

La mujer indignada explicó que la problemática viene desde hace años, ya que si no se les cae un pedazo de pared, les agarra la corriente. Además el establecimiento no tiene ventanas y hay faltante de sillas y mesas en las aulas. “Estas situaciones hicieron que hoy los padres acompañemos a nuestros hijos, no solo por la educación sino también por la vida y la salud de ellos que peligra en este establecimiento”.

Cabe recordar que padres y alumnos realizaron una protesta de tres días en las puertas del colegio, pero al no obtener respuestas, debieron trasladarse este miércoles hacia la ruta provincial Nº 6 a la altura del puesto de Gendarmería.

“No es la intención de que los chicos estén haciendo corte de ruta sino que estén en un establecimiento digno. No hay respuesta de años y queremos que el director renuncie porque no hace las gestiones que corresponden” aseguró la madre.

En este contexto, desde la Secretaría de Seguridad Vial solicitaron a los conductores circular con velocidad reducida, manteniendo la distancia apropiada de frenado, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal de seguridad vial quienes regularizan el tránsito en el sector.