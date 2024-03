Crecidas, desbordes de canales y calles inundadas: las consecuencias del temporal en Jujuy

Jujuy está bajo alerta amarillo por fuertes tormentas y en horas de la mañana de este domingo un fuerte temporal azotó a San Salvador, generando múltiples consecuencias : desde la crecida de ríos y arroyos hasta el desborde de canales y el ingreso de agua a las viviendas.

Lectores de Somos Jujuy compartieron imágenes de la situación en distintos puntos de la capital. En la zona próxima al centro, el badén del Xibi Xibi se cubrió de agua por el aumento del caudal del río que pasa por allí, mientras que en el puente Senador Pérez se acumuló líquido también.

En Los Huaicos se advirtió la crecida del arroyo y quienes habitan en el sector del fondo del barrio dieron cuenta de que sufrieron el ingreso de agua a sus domicilios.

El navegador no soporta este contenido.

La situación en calle 24 de Septiembre y El Salvador, zona límite de los barrios Moreno y San Cayetano fue compleja. “Se tapó el canal hace varias semanas, sacaron la tapa de la esquina y extrajeron bastante basura, pero no fue suficiente la limpieza”, relató una vecina a Somos Jujuy, que compartió un video para dar cuenta de los hechos.

En Los Perales también hubo inconvenientes: la calle Benavidez se tapó de agua por la pendiente que presenta. En el sector el panorama se repite cuando se registran abundantes precipitaciones.

RIGE ALERTA AMARILLO POR TORMENTAS EN JUJUY

En toda la provincia de Jujuy rige un alerta amarillo por fuertes tormentas, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional. “El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos”, precisaron desde el organismo.

Asimismo, detallaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros pudiendo ser superados en forma puntual”.

LAS RECOMENDACIONES ANTE UN ALERTA AMARILLO POR TORMENTAS

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.