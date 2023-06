Crisis en las pymes de Jujuy: el rubro alimenticio tuvo una caída de ventas de hasta el 35%

Los cortes de rutas ya empezaron a afectar a los transportistas, abastecimiento de combustibles, turismo, trabajadores y hasta las pymes.

Jorge Conde, presidente de la Cámara Pyme habló en el programa “La Primera Hora" de AM630 y explicó que la situación de las pymes ya venía complicada por “la presión impositiva, las condiciones laborales y una serie de factores” e indicó que los cortes terminaron de “agravar la situación, respecto a la distribución de proveedores y entrega de mercadería por la cual hay faltante de muchos rubros y actividades".

“En el rubro alimenticio (distribución de alimentos, frigoríficos) afirmaron que hay una caída en las ventas de hasta el 35% ”, confirmó Conde al hablar de estos rubros de referencia “porque a partir de esa columna vertebral de la distribución de la cadena alimenticia derrama en la consecuencia del resto de las pequeñas empresas”.

Asimismo, aseveró que una de las zonas más afectadas es La Quebrada y la Puna. “Hay camiones que tardan entre 3 y 4 días en llegar y muchas veces no pueden ingresar”, explicó. Además, mencionó que existe "mercadería que requieren cadena de frio y esto complica la distribución lo que generó una merma en la recaudación y un conflicto en la cadena de pago porque no venden y no están en condiciones de afrontar el compromiso”.

Cortes de ruta en Jujuy: comienzan a registrarse desabastecimientos en la provincia

“Ya inició el desabastecimiento en Jujuy y por esto, muchos transportes ya no quieren venir a la provincia por la gran demora y el costo que genera”, afirmaron desde el Gremio de los Camioneros, distrito Jujuy a raíz de la permanencia de los cortes de ruta que ocurre desde hace una semana.

Además, el titular de la entidad remarcó que la espera de los choferes de transporte de 10 - 12 horas, genera “pérdidas porque no le conviene a ninguna de las partes quedar varado ese tiempo, por el chofer y por la carga”.

“100 camiones por día no están entrando a la provincia, por los cortes", aseguraron desde Camioneros. Esto provoca que muchos de ellos se desvíen a otras provincias ya que no pueden circular a su destino final, los cuales en su mayor parte son Chile y Bolivia.

Por último, sostienen que prontamente se llegue a un acuerdo entre los pueblos y el gobierno “que escuchen sus reclamos” para que esta problemática llegue a su fin y la circulación regrese a la normalidad.