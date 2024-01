Crisis en el transporte en Jujuy: sostienen que continúa la inequidad y la dependencia al subsidio nacional

La crisis del transporte se agrava en Jujuy. Tras el sexto día de medidas de fuerza, las empresas de servicio urbano vuelven a funcionar pero la situación es inestable: los aumentos en las tarifas no alcanzan para las finanzas de las empresas y continúa de dependencia al subsidio nacional.

Se trata de un problema que ya lleva más de cinco años con paros habituales de la UTA, empresas a las que no le cierran los números, inequidad en los subsidios nacionales que llegan al interior del país y usuarios perjudicados por las medidas de fuerza.

Este lunes 15 de enero empezó a normalizarse el servicio del transporte urbano de pasajeros en San Salvador de Jujuy. Consultado por Canal 7 de Jujuy por el conflicto en el sector, Pablo Giachino, Secretario de Transporte de la Provincia, brindó un panorama de la situación en el inicio del año.

"La provincia ha incrementado en un poco más del 30% el subsidio al transporte haciendo un esfuerzo para acompañar a las empresas para que puedan seguir funcionando. Respecto al subsidio nacional, se canceló el mes de diciembre que ya se transfirió a las empresas pero sobre enero no tenemos ninguna novedad. Hemos solicitado audiencias tanto con el Ministro de Infraestructura como con el Secretario de Transporte de la Nación pero hasta ahora no hemos logrado una reunión", recalcó Giachino.

En ese punto, el funcionario provincial expresó su preocupación al desconocer cómo será la política de transporte del gobierno nacional. "No se tiene un sendero de cómo será la política nacional respecto a los subsidios", acotó.

Sobre los aumentos en la tarifas del transporte urbano de pasajeros, Giachino aclaró que "sigue siendo un porcentaje ínfimo de los costos de las empresas con lo cual la mayor parte del dinero que necesitan las empresas para funcionar los pone la Nación".

Por otro lado, el secretario de Transporte provincial, indicó que ante el panorama complejo del sector, lo que se busca es hacer un trabajo con las empresas para "ajustar los recorridos, los horarios, los servicios de manera tal que no se haga un gasto ineficiente, es decir evitar que los colectivos circulen vacíos quemando gasoil que es muy caro. De esta manera, de forma semanal analizamos cada línea, viendo cuál es la realidad de las empresas que atienden cada una de las líneas. Buscamos que no se hagan gastos que no tengan sentido y que los servicios lleguen de la mejor manera a los usuarios".

Por último, Giachino aseguró que la poca estabilidad que se logra en el servicio durante algunos días depende de los aumentos en el combustible que impactan con fuerza en cualquier tipo de previsión que se pueda hacer. "Los cálculos quedan en la nada cuando a veces por semana hay dos incrementos en el precio de los combustibles".