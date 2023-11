Cuáles son los documentos válidos para votar en el balotaje

Este domingo 19 de noviembre es el Balotaje y la Cámara Nacional Electoral informó los documentos válidos para votar.

Se debe presentar el documento cívico ante las autoridades de mesa para que puedan chequear tus datos en el padrón. Si no se presenta el documento de identidad, no se podrá votar y habrá que justificar la no emisión del voto para no pagar la multa económica.

Los documentos válidos para votar en el balotaje son los mismos que los que estuvieron habilitados para las elecciones generales:

Libreta de enrolamiento/libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.

DNI tarjeta

Cabe señalar que no se aceptará un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral, aunque sí los electores podrán sufragar si presentan una versión posterior al documento registrado en la nómina oficial. Tampoco se aceptará el pasaporte o el DNI en el celular, y no será posible votar con una constancia de DNI en trámite.

¿Qué hacer si perdí o me robaron el DNI?

La Cámara Nacional Electoral informa que si un elector sufrió la pérdida o el robo del DNI y no se cuenta con ninguno de los documentos válidos para poder votar, no podrá emitir su voto, ya que no tendrá el documento con el cual corresponde acreditar tu identidad ante la autoridad de mesa y los fiscales.

El mismo se realiza dentro de los 60 días ante el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar. Allí deberá presentar la denuncia policial que da cuenta de su justificación. Una vez dentro del sitio web, deberá adjuntar número de DNI, género y distrito. En caso de no realizar el trámite, deberá afrontar la sanción económica correspondiente.