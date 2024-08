Descartan un nuevo aumento en la RTV en Jujuy: estos son los precios actuales

Pese a que el Gobierno Nacional oficializó una nueva suba en el valor del procedimiento de control técnico de vehículos a partir de septiembre, en la provincia de Jujuy como en otras jurisdicciones los talleres de Revisión Técnica Vehicular (RTV) descartaron un aumento en los valores del servicio.

Marcela Albano Pioli, del taller RTV Pioli, explicó que esta actualización fijada por Nación no alcanza a las provincias del interior del país, o al menos a las del NOA. "Los aumentos de precios que publican a nivel nacional son para las VTV de Buenos Aires que manejan precios mucho mas caros que en el interior; a nosotros nos regulan las Cámaras de Talleres de Revisión Técnica que fijan precios estimados y se van adecuando por zonas, de modo que por ahora no se avizoran nuevos aumentos y si los habría no creo que sean significativos menos si se trata de vehículos de uso particular" aclaró.

Albano Pioli recordó que hubo un aumento fuerte a principio de año y el segundo fue en el mes de junio para unidades de uso particular; respecto a los vehículos de transporte de pasajeros provincial esos montos los regula la Secretaria de Transporte de la Provincia.

En relación a la demanda del servicio, remarcó que este mes bajó notablemente y estiman que seguirá así hasta octubre. "Usualmente de octubre hasta carnaval es la época fuerte de demanda y se extiende mayormente hasta junio, después en estos meses baja bastante y es por eso que instamos a los conductores a que vengan ahora y aprovechen que no hay fila" recomendó.

Por otra parte advirtió que quienes deseen realizar la RTV pueden solicitar turno previo a través de la pagina web https://rtvpioli.com.ar/ o bien solo presentarse, pero en este último caso se atenderá según la disponibilidad.

TARIFAS POR CATEGORIA DE SERVICIO

NACIONAL OBLEA ANSV:

AUTO USO PARTICULAR $23.000

PICK UP USO PARTICULAR $30.000

MOTO $20.000

MOTORHOME - CASA RODANTE $56.000

PROVINCIAL:

REMIS/TAXI (con autorización del Municipio) $18.000

REMIS/TAXI (con autorización de Dirección de Transporte) $18.000

PICK UP CARGA (CAMIONETAS hasta 3500 Kg.) $30.000

CAMION/TRACTOR $47.000

ACOPLADO/SEMIRREMOLQUE $47.000

EQUIPO (TRACTOR + SEMI) $94.000

COMBI (TRANSPORTE DE PASAJEROS) $28.000

MINIBUS $29.000

OMNIBUS (con autorización del Municipio) $30.000

OMNIBUS (con autorización de Dirección General Transporte) $40.000

TRANSPORTE DE CARGA (Regulado por CAJUTAC):

PICK UP CARGA (CAMIONETAS hasta 3500 Kg.) $61.100

CAMION/TRACTOR $136.300

ACOPLADO/SEMIRREMOLQUE $136.300

EQUIPO (TRACTOR + SEMIRREMOLQUE) $272.600

REQUISITOS

Para realizar la Revisión Técnica Vehicular deberá presentar la siguiente documentación: