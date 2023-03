Descartan la probabilidad de incendios forestales en Punta Corral

Se preparan los últimos detalles para el ascenso a Punta Corral. Este fin de semana se esperan alrededor de 150 mil personas que irán hasta

Alejandro Cooke director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales habló en "El Puente Informativo" de AM630 sobre los procedimientos de seguridad que llevarán a cabo desde Emergencia Ambiental.

"Tenemos como responsabilidad desde la subida de Tumbaya abajo a Punta Corral y desde Punta Corral hasta Tunalito arriba", explicó Cooke y comentó que para llevar a cabo los despliegues contarán con 22 brigadistas, 3 cuatriciclos y camionetas 4x4.

Comentó que la tarea para la cual fueron destinados es "el rescate de personas que tengan problemas físicos, médicos o tengan una lesión en la subida". por lo que su tarea es bajarlos según la directiva del Same dado que son "operativos médicos y regulan el personal que hay que evacuar".

En relación a los incendios que se pueden iniciar en la zona, el director de indicó: "no es una época de incendios. Los índices están favorables y marcan de que no hay probabilidad de incendios forestales en Punta Corral . Si se prende fuego una zona, no va a prosperar ya que los índices están favorables".

Asimismo, remarcó que existe la probabilidad de que haya un 90% de probabilidad de lluvia por la zona y las temperaturas rondarán los 8° y 20°, "por lo que es posible que hayan casos de hipotermia por las bajas temperaturas combinado con la transpiración", afirmó y aconsejó llevar un cambio de ropa para evitar padecer estas situaciones.

Por último, remarcó que se espera una gran cantidad de gente, especialmente "turistas ya que muchas personas llegan de otras provincias por lo reconocido que se volvió la peregrinación".