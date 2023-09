Desde el inicio de la FNE, el SAME realizó 570 atenciones

A cuatro días de que culmine la 72° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy, desde el SAME realizaron un balance de atenciones realizadas en lo que va de la fiesta.

En diálogo con Canal 7, el titular Pablo Jure, explicó que se registraron 570 atenciones tanto en carroceros como así también familiares y público en general.

“Hasta la noche del lunes, que estuvimos en la Elección Provincial, llevamos 570 asistencias realizadas en todo lo que es el operativo de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, con 30 derivaciones realizadas de cada uno de los eventos”, detalló Jure.

Luego agregó: “Todo esto es resultado de la planificación y el montaje que se va realizando en los operativos sanitarios, determinados por el Ministerio de Salud, en donde el SAME operativiza todo lo que es la asistencia y el acompañamiento a nuestros estudiantes, a las familias y también al público en general”.

Además, el titular del SAME indicó que “la gran mayoría de los pacientitos que vimos fueron a causa del calor en estos días, sobre todo en los días que hubo desfile con más de 32 grados”. Mientras que, por otro lado, el resto de las atenciones se realizaron en Parque Cerrado donde “los chicos entre el entusiasmo, entre los que estaban jugando y distraídos realizando sus actividades, no desayunan, no se hidratan adecuadamente y se les termina el combustible a mitad de camino”.

En este contexto y para lo que resta de las actividades previstas en esta FNE, desde el área de salud, recomiendan a los carroceros y el público en general, ir bien desayunados, que puedan almorzar bien y no comidas chatarras habituales y por sobre todo la abundante hidratación.

Finalmente Jure detalló que el operativo continuará hasta que culminen las actividades de la fiesta. “Arrancamos a las 8 de la mañana en Parque Cerrado, hasta las 19 hs que se engancha y se hace todo el despliegue de lo que significa la cobertura de los desfiles. En especial somos 50 personas las que actuamos directamente por noche, en cada uno de los lugares con un plan asistencial totalmente diferente”.

Cabe recordar que el equipo de asistencia se conformó conjuntamente con personal de Defensa Civil, Cruz Roja Argentina, médicos, enfermeros, gente de salud mental, psicólogos, radio operadores, logísticos, técnicos en emergencias prehospitalarias.

Cómo sigue el cronograma de la FNE

Este martes 26 de septiembre desde las 8:30, se desarrolla el Congreso de la Juventud. Por la tarde, desde las 15 horas se realizará la segunda exposición de carroza en Ciudad Cultural.

El miércoles 27 será otra jornada de Congreso y por la noche desde las 20 horas desfilará el Grupo A.

Cerca del cierre de la 72° edición de la FNE, el jueves 28 de septiembre será el último desfile de carrozas por puntos, en este caso con el turno del Grupo B, desde las 20 horas.

El viernes 29 se conocerá el nombre de la sucesora de Tiziana Vignolles. La Elección Reina Nacional será en el estadio 23 de Agosto. Comenzará a las 21 horas y el final de la noche estará a cargo de María Becerra.