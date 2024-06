Desde mañana, viajar al interior de Jujuy es más caro: llegar a La Quiaca costará $18.500

Tal como lo dio a conocer el pasado 26 de junio, el secretario de Transporte, Pablo Giachino, a Somos Jujuy, este 1° de julio entra en vigencia el nuevo cuadro tarifario del transporte de media distancia en Jujuy. El aumento ronda el 15%.

Considerando la suba, los precios de los pasajes para movilizarse desde San Salvador a las localidades del interior serán:

Nuevo cuadro tarifario - transporte media distancia

El Carmen: $1600

Perico: $2000

Monterrico: $2.100

Volcán: $2.600

Aeropuerto: $2.800

La Mendieta: $3.300

Aguas Calientes: $3.800

San Pedro: $3.900

Ocloyas: $4.800

Chalicán: $5.200

Purmamarca: $5.300

Tilcara: $5.600

Libertador: $6.800

Humahuaca: $8.300

Yuto: $9.700

Palma Sola: $10.700

Susques: $13.500

Abra Pampa: $14.300

Iruya: $14.600

La Quiaca: $18.500

El último aumento del transporte de media distancia en la provincia se había aplicado a mediados del mes de abril. Durante las últimas semanas, las empresas plantearon la necesidad de un ajuste teniendo en cuenta el encarecimiento de los costos para brindar el servicio.

Empresario del transporte cuestionó la cantidad de pasajeros que viajan gratis en la capital jujeña

Tras el último aumento en la tarifa del boleto urbano de pasajeros en San Salvador de Jujuy y con la incertidumbre sobre la continuidad del Boleto Estudiantil Gratuito y Universal (BEGU), un empresario del rubro cuestionó que no existan definiciones en ese tema y además puso énfasis en la cantidad de personas que tienen pases libres.

En diálogo con Canal 7 de Jujuy, Rodolfo Severich en primer lugar remarcó su disconformidad con la aplicación del último aumento en el precio del boleto de colectivos y argumentó que esa no es la solución al problema del transporte. "Muchas de las empresas no estaban conformes pero la necesidad nos obligó a esta decisión que finalmente la toma el municipio. La realidad muestra que aumenta el boleto y baja la cantidad de pasajeros. Creo que andamos equivocando el camino, tenemos que sentarnos y analizar cómo se puede trabajar en forma seria para buscar una solución y no seguir incrementándole el costo a la gente".

En ese sentido, el empresario aseguró que tras la última suba del boleto que rige desde el viernes 14 de junio "el corte de boleto cayó un 20%".

En esa línea también puso el foco en la gratuidad. "Muchos han pasado a la gratuidad. Muchos han pasado al BEGU y si bien es cierto hay muchos que sí estudian, hay otros que como en todos lados hay gente buena y gente mala. Lo mismo pasa con los discapacitados. Llevamos como 20 mil discapacitados todos los días, no hay esa cantidad en Jujuy. Hay gente que no respeta el uso del Certificado Único de Discapacidad (CUD), por eso nosotros le exigimos que presenten las credenciales a los que hacen uso de la SUBE".

Severich recalcó que "la gente no puede pagar mas aumentos del boleto" y por eso volvió a apuntar a las gratuidades que existen a la hora de viajar en San Salvador de Jujuy. "Los primeros que votaron el cambio de gobierno a nivel nacional fueron los jóvenes. Entonces si existe un sinceramiento de precios y si a todo el mundo se le cobra las tarifas con sinceramiento ¿por qué a los jóvenes no y tiene que seguir habiendo gratuidad para ellos?", se preguntó el empresario.