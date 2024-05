Desmienten la suspensión de los protocolos IVE en la provincia

En los últimos días la noticia sobre la suspensión de los protocolos IVE en la provincia se viralizó rápidamente generando preocupación y desinformación en la sociedad, por lo que autoridades del Ministerio de Salud desmintieron esa situación y explicaron las modificaciones que se están implementando.

En dialogo con Somos Jujuy la directora de Maternidad, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Salud, Dra. Claudia Castro, aclaró que "no se dejó de dar respuesta, sino que se hizo una reorganización en la forma de trabajo, sobre todo en la temática de las IVE, que son algo tan importante y que requiere una respuesta rápida".

En este sentido, la médica indicó que "la Casa de Piedra estaba teniendo demasiada demanda, y la verdad que tiene poco personal. Parte del personal que reforzaba la atención eran profesionales que atendían otras planes, que ahora desde Nación fueron suspendidos, por eso nos vimos desbordados en la atención". Agregó en esa línea que "por todo eso, lo que intentamos hacer es una reorganización de la consulta", y remarcó que "bajo ningún punto de vista es una no respuesta, todo lo contrario, es una respuesta organizada".

En detalle, explicó que "el equipo que está trabajando en la Casa de Piedra tiene que tomar el caso, brindar la primera atención que es realizar los estudios pertinentes básicos y a partir de allí lo que se hace es direccionar este pedido al nivel central, al programa de Salud Reproductiva, que tiene un responsable de esta área el cual le asigna el turno en una consejería".

Resaltó además que "tenemos puestos de salud, tenemos efectores en toda la provincia que están en atención primaria, por eso quiero aclarar que no es que no se está dando respuesta, todo lo contrario. Se recibe el pedido, se solicita a la usuaria que complete un análisis y en ese momento se la direcciona hacia la Consejería más cercana a su domicilio".

NO AUMENTÓ LA DEMANDA DE IVE

Por otra parte, consultada sobre la situación en la provincia respecto a la demanda de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, la doctora Claudia Castro explicó que "en el último tiempo se mantienen estable y obviamente se están dando respuestas pero más o menos se mantienen en un número muy parecido a los del año pasado".

En ese sentido resaltó que "lo importante es que la mayoría de todas las mujeres se encuentran en una situación que requiera la asistencia del equipo de salud, antes no se consultaba o no se acercaban, porque bueno, podían resolverlo de otra manera, pero ahora no, ahora consultan y reciben asesoramiento".

Para finalizar, la Dra. Castro señaló que "teniamos un faltante de insumos que recibíamos de los programas nacionales, con esto del cambio de Gobierno, pero se hicieron todas las gestiones para la compra de los insumos a través de la Provincia, por lo que se está dando respuesta con fondos provinciales".