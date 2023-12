Despensas y kioscos de Jujuy anticipan un aumento del 20% en las gaseosas y cervezas

Argentina tiene un inflación anual superior al 100% y los aumentos anunciados luego del balotaje continúan impactando en la capacidad de compra de las personas. Además de los incrementos generalizados en los negocios que comercializan alimentos, en Jujuy anticipan una nueva suba en el precio de las bebidas .

"A partir de mañana, habrá un aumento del 20% en las gaseosas", adelantó María Angélica Aguilar, comerciante de San Salvador de Jujuy, en diálogo con Canal 7.

En ese sentido, indicó que una botella de tres litros de una primera marca llegaría a los 1900 pesos, en contraste de los 1500 pesos que cuesta en la actualidad. También se encarecerían las bebidas alcohólicas, en un porcentaje similar, de $1300 el litro de una cerveza popular, podría llegar a $1450.

"Siempre tratamos de no remarcar mucho, para que se venda, pero si no se aumenta termino vendiendo a un precio y después ya no tengo para comprar y reponer la mercadería", planteó la comerciante en cuanto a la situación que atraviesan.

Kiosco

EL AUMENTO DE LOS PRODUCTOS TRADICIONALES DE LAS FIESTAS

"Ese tipo de mercadería está a un precio muy alto para lo que era del año pasado, subió casi un 100%", señaló Aguilar en alusión a los productos que se consumen típicamente a fin de año. "El año pasado estábamos pagando un budín en 500 pesos y ahora está, más económico, 1.000 pesos", ilustró.

Supermercado, venta de productos navideños

"En líneas generales, todos los precios se fueron muy por encima de lo que fue el año pasado", sostuvo y explicó: "tratamos de surtir, pero no como en otros años, debido a que la gente también ya prioriza, se lleva una unidad no en cantidad".

CUÁNTO SALE ARMAR EL ARBOLITO EN JUJUY

El espíritu navideño se desplegó por toda la provincia y los comerciantes jujeños ya pusieron a la venta arbolitos, guirnaldas, pesebres, luces, flores, estrellas, entre otros elementos para recibir con alegría y celebrar la Noche Buena y Navidad.

A 25 días de Navidad, Somos Jujuy realizó un relevamiento de precios en comercios cercanos a la vieja terminal de ómnibus para tener un panorama de cuánto tienen que pagar los jujeños si quieren comprarse un arbolito y adornarlo.

Cuánto salen los arbolitos, guirnaldas, pesebres y otros elementos de Navidad

De acuerdo al relevamiento, los precios varían según el tamaño de cada producto, por lo que los montos van desde:

Pesebres

$120.000 uno de seis piezas, tamaño mediano. Los comerciantes aguardan la llegada de más productos.

Arbolitos

$3.500, $5.100 y $6.500 los más chicos con base de madera;

Desde $50.000 los más grandes.

Luces

$12.500 las luces manguera de 10 metros;

$18.000 las luces de manguera de 20 metros.

$15.000 las luces tipo cortina;

$2.500 las luces led tradicionales de 100 foquitos. En este caso no se venden repuestos.

Árbol de Navidad

Guirnaldas

$800 y $900 las más chicas, que vienen por 6 unidades;

$1.200 las dobles;

$800, $850 y $1400 las más grandes, por unidad.

En todos los casos se pueden conseguir en diferentes colores.

Adornos