Disturbios en Jujuy: 53 personas continúan detenidas y ya conocieron la causa de imputación

La jornada del martes 20 de junio marcó a la sociedad jujeña tras los violentos disturbios que se sucedieron en la Legislatura de Jujuy.

Tras los enfrentamientos entre manifestantes y personal de la Policía de Jujuy, 63 personas entre hombres y mujeres mayores de edad fueron detenidas y alojadas en la Unidad Penitenciaria del barrio Alto Comedero.

A 48 horas de la oscura jornada, el Ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro, dialogó con Canal 7 y explicó: “Todavía quedan 53 personas detenidas en la alcaidía del Servicio Penitenciario de Alto Comedero y están a cargo de la Fiscalía de Investigación y de la Fiscalía que lleva adelante toda la causa”.

Luego agregó: “Con respecto al estado de salud de todos los detenidos, están bien y se sigue con la imputación. Tengo entendido que hoy se les hizo conocer la causa de imputación a estas personas. También estamos trabajando en lo contravencional, es decir, no solamente el delito sino también la contravención por haber estado en la manifestación de manera agresiva”.

Cómo continúan las investigaciones por los daños registrados

En este sentido, Corro detalló: “Ahora estamos abocados al análisis de las pruebas, todo lo que tiene que ver con las pericias, el chequeos de todas las instalaciones de la Legislatura, toda la parte baja que sufrió daños, las pericias de los vehículos que han resultado dañados y quemados”.

Nueva jornada de manifestación en Jujuy

En la noche del miércoles se realizó un nueva marcha de antorchas en la capital jujeña, a lo que el Ministro de Seguridad hizo referencia: “Tuvimos una marcha en el centro de la ciudad y se desarrolló sin ningún tipo de inconvenientes, no hubo agresiones de ninguna manera y entendemos que hoy también se van a movilizar por lo que la Policía de la Provincia va a hacer la custodia y el servicio de prevención como lo hacemos habitualmente”.

Policía de Jujuy

Finalmente Corro explicó que a la fecha, desde el ministerio que encabeza, no se tomarán medidas con respecto a los cortes de ruta de la provincia: “Por ahora no vamos a tomar ningún tipo de medidas pese a que hay una orden del Juzgado Federal con asiento en Jujuy para el desalojo y dispone que Gendarmería y la Policía de la provincia se hagan cargo, pero por ahora no han decidido absolutamente nada solamente vamos a cubrir el servicio de seguridad hoy en la capital”.