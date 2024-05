Docentes de Jujuy convocaron a una nueva marcha de antorchas

Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional ante los pedidos del sector universitario, entre ellos la cuestión salarios, presupuesto, Fonid y becas estudiantiles, desde Adiunju continúan con un plan de lucha este miércoles y jueves.

Según lo previsto, el miércoles desde las 18, en la Plaza Belgrano realizarán una Marcha de Antorchas , mientras que el jueves adherirán a la convocatoria del paro nacional universitario de docentes y no docentes, sin concurrencia a los lugares de trabajo.

El gremio de los docentes de nivel medio y superior Cedems , confirmó su adhesión a la jornada de protesta y confirmó que acompañarán la Marcha de Antorchas del día miércoles.

"La pérdida de poder adquisitivo de los salarios, con la inflación acumulada del 8,8 % en el mes de abril, se ha agudizado y la Secretaría de Educación no convocó a reunión paritaria para resolver el incremento porcentual para el mes de mayo, no presentó una propuesta de recuperación de la pérdida salarial acumulada desde el mes de diciembre, no incrementó la garantía salarial para los cargos de menores ingresos y no pagó el FONID. Por esa razón convocamos a 48 horas de protesta para los días 22 y 23 de mayo" señalaron desde Adiunju.

Convocaron a "todos los sectores de la Unju, de la Educación y a la sociedad jujeña en general para que sumemos nuestras voces para defender colectivamente la Universidad y la Educación Pública. La salida es con más ciencia y tecnología, con más estudiantes, con más territorialidad" señalaron.