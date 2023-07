Docentes, municipales y Apuap anunciaron un paro de 24 horas para este jueves en Jujuy

Este jueves 13 de julio se desarrollará una nueva jornada de paro y movilización en Jujuy . Distintos sindicatos anunciaron medidas de fuerza en el marco de reclamos salariales y cuestionamientos a la reforma de la Constitución Provincial.

Los gremios docentes Asociación de Educadores Provinciales (Adep) y Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) tendrán mañana una nueva reunión paritaria con las autoridades del Gobierno. En el caso del sindicato que nuclea a los docentes de los niveles inicial y primario, sostienen desde el 5 de junio un paro por tiempo indeterminado.

Por su parte, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) comunicó a través de las redes sociales que este jueves convocaron a un paro provincial, cuya modalidad variará en cada localidad.

"No bajamos nuestra voz, no bajamos nuestro puño, no bajamos nuestras antorchas y continuamos reclamando", expresaron desde el gremio y sumaron el reclamo por "el llamado a paritarias conjuntas de todos los sindicatos, para conseguir que ningún salario esté por debajo de la línea de pobreza".

El Seom anunció un paro provincial por 24 horas

En el mismo sentido, la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) convocó a paro a sus afiliados, con asistencia y retiro de los puestos de trabajo en capital y sin asistencia en el interior de la provincia.

Para movilizarse, la concentración será desde las 9:30 en la sede del sindicato, ubicada en calle Ramírez de Velazco N° 508.

Apuap

LA POSICIÓN DEL CEDEMS DE CARA A LA REUNIÓN PARITARIA

La Comisión Directiva del Cedems definió el última fin de semana en asamblea con sus afiliados ir a un paro de 24 horas el jueves 13 de julio .

Además, solicitaron los siguientes ítems a tratarse en la reunión de paritarias con el Gobierno de Jujuy que estiman que se concrete ese mismo jueves de paro: