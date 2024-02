Domingo con pronóstico de fuertes tormentas en toda la provincia de Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para la jornada de hoy, un alerta amarilla por fuertes tormentas para toda la provincia de Jujuy. La misma estima que los valores de precipitaciones acumulada será entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

El pronóstico publicado por el organismo indica que se espera para este domingo una temperatura máxima de 25 grados mientras que la mínima rontdó los 18. Además, indica que las tormentas aisladas se registrarán durante la mañana mientras que las tormentas fuertes llegarían a partir de la tarde y se extenderían hacia la noche con una probabilidad de entre 40 y 100%.

tiempo en Jujuy



Jujuy bajo alerta amarilla

En este sentido el ente precisó que las áreas afectadas serán: Cordillera de Cochinoca, Cordillera de Rinconada, Cordillera de Santa Catalina, Cordillera de Susques, Puna de Susques, Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi, Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Zona montañosa de Humahuaca, Zona montañosa de Tilcara, Zona montañosa de Tumbaya, El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano y Zona baja de Tilcara.

Según lo detallado por el SMN: “El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Alerta amarilla por tormentas para Jujuy

Recomendaciones

Amarilla:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

Lunes con alerta amarilla y naranja en Jujuy

En tanto para el inicio de la semana se espera que el panorama continúe de la misma manera ya que las tormentas persistirán en gran parte de la provincia volviéndose más intensas en la región de las Yungas.

Alerta amarilla y naranja en Jujuy

Según lo comunicado por el ente, las áreas que se verán afectadas por el alerta amarilla por fuertes tormentas serán: Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Zona montañosa de Humahuaca, Zona montañosa de Tilcara y Zona montañosa de Tumbaya.

El comunicado precisa: “El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Mientras que las áreas donde regirá el alerta naranja por fuertes tormentas serán: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano y Zona baja de Tilcara.

Alerta amarilla y naranja en Jujuy

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, intensas ráfagas y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, indica el SMN.

Recomendaciones

Naranja:

1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

2- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

3-Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

4- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

5- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

6- En caso de que vos o alguién más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias

con linterna, radio, documentos y teléfono.