Tras ser incorporado a la Ley Bases, el capítulo tabaco pasa al Senado: "Es una oportunidad para corregir la irresponsabilidad fiscal"

El sector tabacalero y las economías regionales de seis provincias argentinas ganaron “la primera batalla” en el Congreso tras lograr que se incorpore el capítulo tabaco a la Ley Bases. Tras la media sanción de la ley ómnibus, la regulación impositiva se tratará en el Senado la semana que viene y desde la Cámara del Tabaco de Jujuy esperan que se reafirme lo votado en Diputados.

Con 82 votos positivos, 77 negativos y 69 abstenciones, la Cámara de Diputados finalmente aprobó el último martes el capítulo sobre el tabaco. Esto obliga a Pablo Otero, conocido como el “Señor Tabaco”, a pagar impuestos igual que sus competidores.

Ahora será el turno de los senadores de ratificar la ley ómnibus y el paquete fiscal que incluye el capítulo tabaco. Respecto a las expectativas que genera el tratamiento en la cámara alta, Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, fue contundente en su defensa del sector tabacalero y en la búsqueda de la igualdad en la industria tabacalera.

“Lo que pasó en Diputados para nosotros es positivo, es importante para corregir este mamarracho de irresponsabilidad fiscal que vemos con algunas tabacaleras que hacen lo que quieren y que provocan un perjuicio y daños irreversibles para la nación, para las provincias y los productores. Nosotros entendemos que esto puede ser el camino para que la situación se resuelva por eso están todas las expectativas centradas para que podamos andar en un camino de normalidad”, remarcó Pascuttini.

En ese sentido, el presidente de la Cámara del Tabaco recalcó que lo que busca la normativa incluida en la ley bases es de dotar de un mayor control a toda la cadena productiva del tabaco. “Nosotros venimos exigiendo que esto tenga un férreo control en toda la cadena de la actividad tabacalera así que ahora nos toca ver y gestionar para que en el Senado también obtenga sanción de ley”.

“Es un tema que tiene muchas aristas en lo legal, lo económico y administrativo en el cual todos debemos respetar porque así corresponde en un estado de derecho pero por sobre todo que tengamos con la posibilidad de contar con todos los recursos que corresponden no solo al sector tabacalero sino también a las provincias, la economías regionales y la Nación”, cerró Pascuttini.

La oposición incorporó a la Ley Bases el capítulo que obliga al "Señor Tabaco" a pagar impuestos

Con 82 votos positivos, 77 negativos y 69 abstenciones, la Cámara de Diputados finalmente aprobó este martes el capítulo sobre el tabaco y la oposición logró incorporarlo a la Ley Bases. Este obliga a Pablo Otero, conocido como el “Señor Tabaco”, a pagar impuestos igual que sus competidores.

“Los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributarán sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del setenta y tres por ciento (73 %). Los cigarrillos de producción nacional o extranjera deberán expenderse en paquetes o envases en las condiciones y formas que reglamente el Poder Ejecutivo nacional”, dice la nueva incorporación al respecto.

El capítulo tabacalero formaba parte del primer proyecto de ley ómnibus que había enviado el Ejecutivo originalmente. Sin embargo, fue quitada de la nueva versión generando fuertes críticas de sectores aliados.

Los cambios originales proponían que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos. El perjudicado de esa modificación a la actual ley sería Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, que paga menos que sus competidores ya que tiene en la Justicia un amparo contra el impuesto mínimo al cigarrillo.

Pablo Otero - Señor Tabaco

A fines de la semana pasada, y en el marco de las intensas negociaciones para obtener dictamen y comenzar el debate por la Ley Bases este lunes en la Cámara de Diputados, se logró un principio de acuerdo entre representantes del oficialismo y los bloques dialoguistas sobre este capítulo que, al igual que la reforma laboral, causaba divisiones.

Fue a instancias del bloque Innovación Federal, conformado por diputados de provincias yerbateras como Misiones, que se logró incluir en el dictamen nuevamente todo el capítulo de impuestos al tabaco, tal cual estaba en la Ley de Bases original.

“En su momento el Gobierno consideró que eso era adecuado y luego lo sacó. Ahora queremos que lo vuelva a poner exactamente igual, con una tasa de impuestos del 73%. Así nadie puede acusarnos de estar influidos por los lobbys, es el artículo que había propuesto el propio Gobierno”, habían señalado desde el bloque que responde a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta.

RIZZOTTI HABÍA PEDIDO LA INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO

Tras la incorporación del capítulo que había solicitado el diputado por Jujuy Jorge Rizzotti a la madrugada, el legislador expresó: “lo leemos como un pequeño logro en este momento tan difícil ante un Ejecutivo que es tan poco flexible y parte de una oposición que no tiene ni escucha ni muchas veces vergüenza aunque sí enormes contradicciones: no acompañaron esta incorporación legisladores jujeños que suelen hablar contra la concentración y a favor de los trabajadores, aunque no acompañaron una herramienta para superar la competencia desleal configurada por el operar de la Tabacalera Sarandí que impacta en las arcas nacionales, en cada provincia que recibe coparticipación y, con énfasis especial, en las provincias del norte que sufrieron una pérdida acumulada de más de u$s700 millones en concepto de menor recaudación del Fondo Especial del Tabaco".

Jorge Rizzotti