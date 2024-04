Durante el año pasado se registraron 15 embarazos de menores de 15 años en Jujuy

La tasa de embarazo adolescente continúa disminuyendo en la provincia de Jujuy . Así lo dio a conocer la doctora Claudia Castro, directora Provincial de Maternidad, Infancia y adolescencia a Canal 7 de Jujuy. Las cifras reflejan el trabajo articulado que realizan desde hace 10 años en todo el territorio provincial.

"En la provincia de Jujuy se viene trabajando hace muchos años con la política pública de tener el foco en la prevención, promoción, sobre todo en la información y todo lo que tiene que ver al acceso a la salud pública para disminuir el embarazo adolescente no intencional", indicó Castro.

Luego agregó: "Tenemos muy buenos resultados, si contamos 10 años de trabajo, partimos con números que teníamos muy altos , en el 2014 prácticamente el 19% del total de las madres que tenían hijos en la provincia eran madres adolescentes. En tanto en 2023, ese porcentaje bajó al 7,5%".

Por otro lado, la profesional de la salud detalló que "se considera un embarazo adolescente desde los 10 años hasta los 19. Si bien son totalmente diferentes los dos grupos etarios, por eso los dividimos y no es lo mismo una situación de un embarazo en menores de 14 años hasta los 10, que el otro grupo etario que es de 15 a 19".

embarazo adolescente

Embarazos en menores de 15 años

Al respecto, Castro indicó: "Este grupo está altísimamente asociado a las situaciones de vulnerabilidad, sobre todo la mayoría de estos adolescentes, cuanto más chica es, cuanto menos edad tiene, se asocia generalmente a la violencia sexual y la mayoría de las situaciones a la violencia sexual intrafamiliar".

Más adelante continuó: "El adolescente precoz, se llama así este grupo etario, desconoce que esa situación es una situación que no debe suceder de parte de un familiar, va creciendo con esa situación y no puede distinguir que no es algo que esté bien, o sea que sea algo malo, entonces le cuesta, no puede expresarlo".

Acceso a los anticonceptivos

En este sentido, Castro explicó: "Desde 2014 contamos en la provincia con el implante subdérmico, que es un método muy aceptado por los adolescentes que lo solicitan y les da una anticoncepción de muchos años, o sea de larga duración y que permite un método altísimo, el más seguro que contamos en la canasta de anticonceptivo".