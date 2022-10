Editorial: comienzan a definirse los nombres para las elecciones 2023 en Jujuy

En el retorno de Detrás de las Noticias a la pantalla de Canal 7, Guillermo Jenefes analizó la situación política de Jujuy de cara a las elecciones provinciales y de convencionales constituyentes que se realizarán a comienzos del próximo año.

“Existe una serie de novedades importantes en lo político como es diferir la elección de convencionales constituyentes para ser elegidos junto con los cargos de Gobernador, Intendente, concejales y comisionados”, recapituló en cuanto a lo ocurrido durante las últimas semanas.

El ex vicegobernador recordó que manifestó públicamente que “iba a militar el no porque entendía que no era el momento de una reforma constitucional por la grave crisis económica del país y por la difícil situación en la que se encontraban la mayoría de los hogares de los argentinos y jujeños”.

Seguido, expresó: “con el diferimiento de la elección de convencionales junto con la de cargos provinciales es una cuestión segura que Gerardo Morales no va a ser reelecto”. En ese sentido, indicó que el mandatario provincial manifestó que “el tercer mandato es decadente y quería irse de la gobernación mostrando lo que hizo estos 7 años y el que le queda”.

“Al salir de la cancha el gobernador y todo tipo de especulaciones a una relección, dentro del Radicalismo y Cambia Jujuy han empezado a circular un montón de nombres de candidatos por ese frente a gobernación de la provincia”, planteó el exfuncionario y dijo: “debo expresar que el artículo N° 127 de la Constitución Provincial, que determina la posibilidad de una sola reelección, tiene un segundo párrafo que es inconstitucional que determina que los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo por afinidad y la esposa quedan vedados para ser electos como gobernador o vice”.

Jenefes explicó que el artículo “es inconstitucional porque la Constitución Nacional no lo tiene y la norma local debe adecuarse a la federal”. En tal línea, indicó: “una acción de inconstitucionalidad habilitaría a un Morales a ser candidato a gobernador o vice. Un Morales no tendría que ser vedado del derecho a elegir y ser elegido por una norma que tiene su historia: esta cláusula fue introducida con el propósito de impedir al ingeniero Snopek que eligiera a su hijo como candidato a gobernador para sucederlo o a su sobrino, Guillermo Snopek padre”.

LOS NOMBRES PARA EL 2023

Retomando, el ex vicegobernador afirmó que dentro de Cambia Jujuy “los nombres que suenan son el intendente de la capital, Raúl Jorge que tiene suficientes méritos porque llevó muchos votos; el contador Carlos Sadir que es un hombre de confianza del gobernador y que va a seguir las políticas que viene desarrollando; se encuentra el intendente de San Pedro, el senador Mario Fiad y otros hombres y mujeres de la política que militan dentro del frente”.

Por otro lado, Jenefes recordó que “el 17 de octubre hice un editorial que se llamó Todos unidos triunfaremos, que decía que en lo nacional se hacían 5 actos y en Jujuy dos o tres actos festejando el Día de la Lealtad. Dije también que sin unidad el Partido Justicialista no tenía ninguna posibilidad de disputar la gobernación e indiqué también, como decía Perón, que primero está la Patria, luego el movimiento y después los hombres”.

“Si a esa premisa la seguimos para conversar de la unidad de las distintas fracciones o tribus del PJ, quizás podamos colocar un buen candidato en las elecciones del 2023, sino seguramente Cambia Jujuy va a ganar la gobernación de nuevo”, reflexionó y agregó: “aquí influye lo que se decida en nación, donde está dividido: hay un kirchnerismo camporista que busca un gobierno populista, repartir lo que no hay en la República Argentina y que llevó a profundizar la crisis que dejó Macri a niveles elevadísimo, con gran desocupación, cepo al dólar que no beneficia a nadie porque nadie quiere quedarse con pesos que no valen nada, el salario que percibe la mayoría de los hogares les alcanza para una semana y son muy pocos los que llegan a fin de mes”.

En contrapartida, “hay un peronismo más sensato, que estaría representado por Schiaretti, por Pichetto, por Monzó y otros compañeros con visión liberal de la economía quieren abrir la importaciones para los productos que se necesitan en Argentina, exportar sin cargas tributarias que pesan sobre los granos que es la principal fuente de exportación”.

Por último, Jenefes sostuvo: “lo único que espero, para que no se divida más el PJ, es que haya unidad en la elección de los candidatos y que a su vez haya Paso para que se puedan elegir senadores y diputados que no sean elegidos por el dedo de Buenos Aires, representen a la provincia de Jujuy, al pueblo y no a un interés parcial de la comunidad”.