Editorial: las derrotas de Milei en el Congreso y el llamado a internas en el PJ jujeño

En una nueva emisión de Detrás de las Noticias, Guillermo Jenefes se refirió a los hechos políticos más relevantes de los últimos días, suscitados tanto a nivel nacional como provincial.

“En primer lugar, en el Congreso de la Nación se produjo una serie de derrotas al Gobierno de Javier Milei”, introdujo y sumó: “la primera es la aprobación con casi todos los senadores de la ley que venía de Diputados y reconocía a los jubilados la inflación del 8% que ocurrió en enero y que el decreto que sacó Milei no contemplaba”.

Tras la sanción de la norma, “nos encontramos con que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de veto y el Presidente dijo que iba a vetar la ley, lo que es un instrumento que le da el proceso de formación de las normas. Si veta la ley puede ocurrir que se insista en Diputados y el Senado con el voto de los dos tercios, cuestión con que ya amenazan quienes aprobaron la ley”.

“Debemos saber que Milei considera que el otorgamiento de ese 8% produce una afectación del equilibrio fiscal que se logró a costa del sacrifico de todos los argentinos y que a eso no lo va a hipotecar ni a renunciar”, planteó Jenefes sobre la postura del presidente. En contrapartida, “quienes opinen lo contrario dicen que los jubilados no deben ser la variable de ajuste del equilibrio fiscal y que ese 8% no va a afectar tanto”.

“Otro hecho que ocurrió en el Congreso es que Diputados rechazó el decreto por el cual se otorgaba a los organismos de inteligencia un incremento de partidas por 100 mil millones de pesos. Pasó al Senado y dicen que van a reunir los votos para rechazar ese DNU”, recordó el conductor del ciclo.

“La tercera derrota que se produjo fue con relación a quién iba a presidir el organismo de control de los organismos de inteligencia, que es una comisión bicameral integrada por diputados y senadores. El Ejecutivo, a través de Milei, tenía a su candidato y el Pro al suyo. Entre las discusiones del Pro y los representantes del Gobierno se coló Martín Lousteau, que fue designado presidente con el apoyo de algunos radicales y de los senadores del Justicialismo”, expuso el ex vicegobernador.

Jenefes inquirió por qué sufrió estos tropiezos Milei en el Congreso, y consideró que se debe “fundamentalmente a que con sus aliados naturales, el Pro y algún sector del radicalismo, no tuvo diálogo y se provocó un mensaje de que no podía existir ninguna ley sin el apoyo de esos aliados”.

“Llamo a la reflexión porque debemos dialogar y consensuar, tratar de que exista estabilidad legislativa, ya que el mensaje que se está dando hacia afuera es malo para las inversiones que puedan venir y también para todos los argentinos”, evaluó.

Asimismo, Jenefes expuso: “estamos de acuerdo en que exista equilibrio fiscal, pero también en que la microeconomía -con recesión, despidos, falta de trabajo formal, fundimiento de muchísimas pequeñas industrias y empresas- sea atendida y para ello necesitamos que el Ejecutivo dialogue y consiga la masa crítica en el Congreso para llevar adelante su plan de gobierno y pueda atacar los problemas”.

“Esto ocurrió sin olvidarnos las hipotéticas peleas entre el presidente y la vicepresidenta, que deberían tener más diálogo todos los días”, apuntó el conductor de Detrás de las Noticias e hizo mención también a que el “chiquito bloque de diputados de La Libertad Avanza terminó la semana pasada a los gritos y una legisladora incluso hizo una denuncia por amenazas y agresiones, lo que de ninguna manera ayuda a calmar las aguas”.

EL LLAMADO A INTERNAS EN EL PJ

“En el orden provincial, la noticia más importante es que se convocó a elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) para el 17 de noviembre. Hay que seguir todo un cronograma de exhibición de padrones y presentaciones de boletas”, indicó Jenefes.

Al respecto, planteó: “lo que esperamos es que se actúe con responsabilidad, lo que significa tratar de actuar con inteligencia, con diálogo y con consenso, de tal manera que el PJ vaya a la interna con reglas claras y, por ejemplo, quien haya participado de las internas no pueda salir por afuera si perdió, lo deberán analizar los distintos sectores”.

“Hay que tratar de lograr una lista única, de todos los sectores, y deben sentarse a hablar los principales responsables del Justicialismo, no tratando de descalificar un sector a otro, porque no va a ser bueno. Un PJ peleado en las internas va a seguir peleado para el 2025 y el 2027, con elecciones catastróficas”, manifestó.

“Llamo a la reflexión a todos los dirigentes, para que conversen la unidad y se logre un PJ participativo y no un partido desunido y peleado, porque se volverá a dividir para las próximas elecciones”, ponderó.

“Es bueno que haya elecciones internas y que el partido se regularice, con los mejores hombres y mujeres y la mayor participación. Hago un llamado a la unidad del PJ”, convocó.

CUIDADO DEL CABILDO

Por último, Jenefes se refirió a la obra inaugurada el último fin de semana. “El Cabildo está espectacular, lo debemos cuidar. Ya tenemos algunos daños que se provocaron en los baños, los han trancado, cuando es una obra de todos los jujeños y debemos cuidarlo para que sea un orgullo para todo el pueblo”.

Finalmente, el conductor de Detrás de las Noticias destacó que “es una obra de un gobierno radical, el 80% se hizo durante la gestión de Gerardo Morales y el 20% restante durante la gestión de Carlos Sadir. Tratemos de no encontrar internas. Hicieron el Cabildo para todos los jujeños, es patrimonio del pueblo, el verdadero dueño”.