Editorial: las internas son clave para garantizar la participación del electorado

Guillermo Jenefes dio inicio a una nueva emisión de Detrás de las Noticias, por la pantalla de Canal 7 de Jujuy, con su editorial de cada miércoles. En esta ocasión analizó el panorama político de cara a las elecciones del año 2023.

“Vamos a hablar de los sistemas electorales vigentes teniendo plena conciencia de que la política, los políticos, los partidos y los frentes están todos desconectados de la realidad de la gente”, inició apuntando y agregó: “a la gente le interesa el día a día, lo que ocurre con la economía de cada uno de los hogares”.

En ese sentido, recordó que “hoy, por ejemplo, abrimos el diario y vemos que el precio del pan aumentó el 20%, y las cosas así son muy difíciles porque el salario corre por atrás de la inflación y lo que quiere escuchar la gente es cómo salimos de estos problemas”.

“Los partidos políticos y frentes discuten de candidaturas y de sistemas electorales, no de cómo vamos a afrontar los problemas que vive el país”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que “tenemos vigente en la República Argentina -para elegir Presidente, senadores y diputados nacionales- el sistema de las Paso, el sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias, que se celebra el segundo domingo de agosto del 2023 y luego después en octubre o excepcionalmente en noviembre se elige a los ganadores”.

Al respecto, consideró: “este sistema de las Paso respeta absolutamente la Constitución porque permite a cualquier ciudadano poder participar. No solo elegir sino también poder ser elegido”. Seguido, en alusión al panorama nacional, Jenefes planteó que “a este sistema de las Paso el Frente de Todos lo quiere derogar en un sector, y ya el Presidente dijo que no se va a derogar, pero cada vez que dice una cosa no sabemos si eso va o no a ocurrir”.

Continuando, valoró que “las Paso permiten que en una abierta podemos elegir al candidato, y el Frente de Todos las quiere derogar por razones políticas, no económicas como dicen, la verdadera razón es política". El ex vicegobernador explicó la situación: “si las derogan colocan en dificultades al otro gran contrincante que va a existir en las elecciones que es el Frente Juntos, que tiene en el Pro y la UCR varios candidatos y la única forma de elegir democráticamente a un candidato a Presidente en Juntos es a través de las Paso”.

En contrapartida, “el Partido Justicialista (PJ) que es el principal socio del Frente de Todos es verticalista y generalmente decide sus internas de ese modo”. Haciendo un repaso, mencionó que “la última interna para presidente la tuvimos con Menem y Cafiero, y de ahí en adelante no hubo interna para elegir quién va a ser el candidato a Presidente por el PJ”.

En Jujuy, “también nos encontramos que hay legisladores que en vez de recorrer cada una de las provincias buscando convencer al electorado prefieren rosquear en Buenos Aires con el propósito de que el dedo de un ministro, de Máximo, Cristina u otro dirigente del PJ los bendiga como candidato a senador o diputado nacional”.

Recapitulando, sostuvo: “ese es el sistema actual y son las trampas en las que quieren algunos incursionar para evitar las Paso y evitar que en Jujuy quien quiera ser senador o diputado se presente y que sea el electorado, no solo de su partido sino de otros, quien decida al que los va a representar”.

Jenefes afirmó que “si se derogan las Paso en el caso de Jujuy la carta orgánica del PJ -al que pertenezco- debe elegir a sus candidatos a través de internas. Las últimas que existieron en Jujuy fueron cuando fui elegido diputado nacional y Carlos Haquim senador nacional, y luego por una maniobra realizada por justicialistas y la UCR no se respetó en el caso de Haquim lo decidido por el PJ”.

“Tendremos que desempolvar la carta orgánica si es que se derogan las leyes electorales vigentes, más cuando debemos tomar conciencia que en los cargos provinciales existen 6 meses para que el gobernador convoque a elecciones de constituyentes, que lo debe hacer con la elección provincial, y esos 6 meses vencen en la primera quincena de mayo del 2023”, analizó.

Considerando todo el escenario, el conductor de Detrás de las Noticias postuló: “hablar de sistemas electorales y cómo vamos a elegir a los representantes no está lejos y es importante que empecemos a tomar conciencia de que más allá de los graves problemas de cada familia también se debe pensar que la oportunidad de cambiar las cosas o mantenerlas como están es a través del voto popular y la mejor forma es dando una amplia participación a elegir y ser elegido”.