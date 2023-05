El 55% de la población de Jujuy no tiene cobertura médica

La falta de médicos en la provincia es un tema que preocupa en Jujuy y desde Salud, junto con el gobierno de la provincia se encuentran trabajando en ello para resolver el problema.

Respecto a este tema, el ministro de Salud de Jujuy Antonio Buljubasich, habló en el programa GPS de AM630 y ratificó que la salud pública en Jujuy es muy importante porque “ el 55% de la población no tiene cobertura de salud y dependen del sistema de salud del estado”, para recibir atención médica y trabajan constantemente en ello.

La carrera de medicina comenzaría en 2024 en Jujuy: cómo será la implementación

Jujuy contará con la carrera de Medicina y en 2024 comenzaría el dictado . Las autoridades del Gobierno de la provincia, de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) firmaron un convenio para la implementación de uno de los trayectos académicos más demandados a nivel país. La sede estará en Libertador, en las instalaciones del nuevo hospital Oscar Orías.

"Esto nos permite avanzar en concreto con el acompañamiento de la UNT, comienza como extensión áulica y a medida que avanzan los años se va consolidando como carrera de la Unju", explicó al respecto Mario Bonillo, rector de la Universidad de Jujuy, en diálogo con Canal 7.

Por su parte, el rector de la Universidad de Tucumán, Sergio Pagani, sostuvo que se trata de "algo concreto, con trabajos previos y ahora la firma del convenio". En cuanto a la aplicación del acuerdo, destacó que la "UNT pone a favor toda su experiencia de la carrea de medicina, tiene casi 75 años".

La autoridad de la casa de estudios de Tucumán sostuvo que el próximo paso es la redacción del proyecto para su aprobación a nivel país. "Primero hay que armar el plan de estudio, considerar la situación de los profesores y la infraestructura que hace falta, esa documentación se eleva a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) y el Ministerio de Educación debe aprobar el proyecto", precisó.

"Pensamos que a partir del 2024 se puedan recibir inscripciones", expuso Pagani, adelantando que en el segundo semestre de este año será enviado el proyecto a Coneau para su evaluación y aprobación.

Jujuy abrió el primer consultorio exclusivo para abordaje de VPH

La provincia abrió un consultorio para tratar el virus del papiloma humano (VPH) ubicado en el Centro de Especialidades Norte (CEN).

El ministro explicó en detalle la apertura de este consultorio y dijo que se abrió para brindar “una respuesta a la necesidad de la comunidad y para mejorar el acceso al sistema de salud”.

El Consultorio de VPH en el CEN estará a disposición de la población de capital y del interior a partir del próximo lunes 8 de mayo en Independencia 41, San Salvador de Jujuy. La atención se cumplirá los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 15 horas y por demanda espontánea, es decir, que no se debe solicitar turno previamente.

"Este espacio tiene como objetivo principal la detección tempana del cáncer de cuello de útero ya que así se facilita el inicio de un tratamiento adecuado", precisó el ministro de Salud de Jujuy.

¿Qué es el VPH?

El Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV) es una familia de virus que afecta muy frecuentemente tanto a mujeres como a varones y que se transmite por contacto sexual. Es un virus de fácil transmisión y es muy común. Se estima que 4 de cada 5 personas van a contraer uno o varios de los tipos de VPH en algún momento de sus vidas. Existen alrededor de 100 tipos de VPH, de los cuales 40 afectan la zona genital y anal.

En la mayoría de los casos, el VPH se autolimita sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones se manifiesta de manera permanente pudiendo evolucionar a diferentes tipos de cáncer de los cuales el más frecuente es el de cuello de útero en la mujer. La infección por VPH puede evolucionar a otros tipos de cáncer como de ano, pene, vagina, vulva y orofaríngeos.

Los controles periódicos son la clave

Acceder a los controles médicos al menos dos veces al año es fundamental para el tratamiento oportuno y una mejor calidad de vida.

El VPH puede producir lesiones en el cuello uterino de la mujer. El virus se reconoce en la mujer mediante un test junto con el Papanicolaou y se realiza en todos los centros de salud y hospitales de la provincia. Si las lesiones son detectadas a tiempo se inicia tratamiento y se alcanza cien por ciento de curación.

Cuando el chequeo no se cumple de manera periódica, el VPH puede avanzar lesionando el cuello del útero y llegando a un diagnóstico de cáncer en estadíos no operables. Suele ocurrir que, las personas con diagnóstico de cáncer de cuello cervicouterino, no cuenten con estudios previos.

Vacuna VPH

El método primario de prevención para el cáncer cervicouterino es la vacuna frente al VPH, incluida en el Calendario Nacional de Vacunación.

Se aplica en dos dosis a niñas y niños de 11 años de edad con un intervalo de 6 meses y resulta de gran efectividad en la vida adulta.