El aumento de los subsidios al transporte para el AMBA genera malestar en Jujuy: "Nos tratan como ciudadanos de cuarta"

El Gobierno Nacional convalidó el último viernes un aumento del 39% en los subsidios que reciben las empresas de colectivos debido a que decidió mantener congelados el precio del boleto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) según una estimación de las cámaras del sector.

La medida busca además destrabar la paritaria que negocian las empresas con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que el mes pasado había paralizado el servicio durante un día por un conflicto salarial. Si bien se estudia un nuevo incremento en la tarifa que pagan los usuarios, por ahora no hay una fecha definida.

Ante este panorama, desde el interior del país, son numerosas las voces que piden que la administración de Javier Milei tome medidas federales y reparta los subsidios al resto de las provincias y no solo al AMBA.

Guillermo Ruiz, presidente de la cámara de transporte de la provincia de Jujuy, se sumó a los cuestionamientos por la medida "unitaria" del Gobierno Nacional.

"Con la reciente resolución, el Gobierno Nacional no hace más que aumentar la diferencia que hay entre las provincias y el AMBA. Desde el interior seguimos aportando impuestos para que funcione mejor el AMBA y eso no retorna al interior de las provincias", indicó en diálogo con AM 630 - LW8.

"Nosotros hacemos todas las gestiones, sabemos que los secretarios, directores, los gobernadores de todas las provincias hacen los reclamos pero no obtienen ningún resultado. Lamentablemente el gobierno nacional nos trata como ciudadanos de cuarta", expresó Ruiz.

Por otra parte, el empresario recordó que desde enero que Jujuy no recibe fondos de Nación y que esa situación ocasionó que las tarifas del transporte aumenten de forma desmedida para el bolsillo de los usuarios. "En estos meses registramos una abrupta caída en la cantidad de pasajeros por coche, entonces lo que por un lado compensábamos, pero por el otro seguimos perdiendo. Es un panorama complejo y no podemos seguir aplicando aumentos en la tarifa".

"Es una situación muy complicada para el transporte, que se agrava cada día más y el mensaje que nos da Nación es "no cuenten con nosotros para nada". Acá lo único que les interesa es el AMBA y dejan desamparadas a las provincias, no hay otra explicación", cerró.

El intendente "Chuli" Jorge volvió a poner en dudas la continuidad del BEGU: "Estamos viendo todas las alternativas"

El Boleto Estudiantil Gratuito y Universal (BEGU) cumplió en abril 11 años desde su entrada en vigencia en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Tras pasar por distintas administraciones nacionales y provinciales, el beneficio que logró mantenerse por más de una década hoy corre serios riesgos de desaparecer.

La quita de subsidios al transporte por parte del gobierno de Javier Milei provocó que se produzcan descomunales aumentos de la tarifa en las distintas ciudades del interior del país, al mismo tiempo Nación decidió seguir subsidiando pero solo al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el caso de San Salvador de Jujuy, el boleto urbano de pasajeros aumentó más de $500 desde que inició el año.

Sin embargo, el ajuste del gobierno nacional es tan severo que ahora la gratuidad para los estudiantes también corre serio riesgo de desaparecer.

"Los municipios lamentablemente estamos afuera de la agenda del debate del nuevo presidente. Los intendentes tan solo pudimos tener acceso a una reunión en la ciudad de Rosario con el ministro Francos y de allí no avanzamos, y ya pasaron cinco meses. Mientras tanto los municipios están desfinanciados con severos problemas por la falta de subsidios al transporte que obligan a aumentar las tarifas del colectivo y tener que entender y rediscutir las gratuidades", expresó el intendente Raúl "Chuli" Jorge en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

begu-2

El intendente de San Salvador, que participó esta mañana del parlamento del Gran Jujuy, expresó su inquietud por la continuidad del BEGU. "Las gratuidades son logros pero cuando se pueden hacer. Estamos viendo todas las alternativas y buscando conseguir apoyo financiero. Desde Nación por ahora es cero, lo hemos pedido, hemos hecho gestiones. La Provincia por su parte está muy ajustada con sus números pero también vamos a gestionar a ver qué es lo que se puede lograr porque tenemos como valor supremo a la educación".

En ese sentido, Jorge recordó que hace más de una década existía un boleto escolar que valía monedas, luego entró en vigencia el BEGU. "Hoy no podemos entender que tengamos subir tanto el boleto para subsidiar un sector porque la gente también está muy mal. Yo estoy muy preocupado, vamos a tratar de buscar las mejores soluciones y hacer los máximos esfuerzos para poder seguir teniendo sistemas que permitan a todos nuestros chicos poder estudiar".