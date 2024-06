El bullying es uno de los motivos de deserción escolar en Jujuy

De 2018 a 2023 el porcentaje de estudiantes argentinos que abandonó la escuela secundaria cayó 9,3%, según los últimos datos aportados el año pasado por el Observatorio Argentinos por la Educación. Desde el Ministerio de Educación de Jujuy afirmaron que si bien hay problemas en cuanto a la deserción escolar en la provincia, el porcentaje no es alto.

Somos Jujuy dialogó con Federico Medrano, secretario de Gestión del Ministerio de Educación de la provincia, para conocer la realidad respecto a la deserción escolar en Jujuy y el funcionario aseguró que “tenemos algunos problemas, pero no hay un alto porcentaje de deserción, de todos modos, si hay un chico que se nos va a la escuela para nosotros es un problema” y agregó: “por eso hoy no solo hemos recurrido a valorizar otras cosas, como que el chico también tenga responsabilidad en el cursado, no es buscarle mecanismos y facilismo para que pase de curso sin estudiar, sino adecuar su mérito para que aprenda, por eso nosotros hacemos hincapié en el recusado de la materia o espacio curricular que el chico no logró acreditar”.

Consultado sobre los motivos por los cuales los estudiantes abandonan la escuela, el funcionario indicó que “uno de los temas que los por las cuales los chicos dejan la escuela es el bullying, también la cuestión socioeconómica, comunitaria, la familia y las complicaciones”, y analizó “muchas veces los papás piensan que la escuela es un depósito, una suerte de guardería y dejan los chicos ahí sin acompañar los procesos de aprendizaje, muchas veces la falta de acompañamiento y contención de la familia hace estos chicos deserten”.

En cuanto al trabajo que realiza la cartera educativa para detectar y abordar la deserción escolar, Federico Medrano explicó que dentro de la Secretaría de Políticas Socioeducativas funciona el equipo de revinculación de los estudiantes secundarios, que una vez que detectan el abandono del estudiante mediante el porcentaje de inasistencias, asisten a la casa y lo buscan para reinsertar al chico nuevamente en la escuela.

“El objetivo es lograr que la escuela secundaria contenga a nuestro estudiante, esto también va acompañado de algo que tenemos previsto para este año que es la revisión de nuestros diseños curriculares”, indicó Medrano

REDISEÑO DE CURRÍCULA

En la misma línea, el secretario de Gestión de la cartera educativa señaló que “estamos evaluando nuestros contenidos porque para el 2025 tenemos que sentarnos en el Consejo Federal todas las jurisdicciones a ver qué vamos a hacer con los diseños curriculares”, y agregó “hay una fuerte tendencia a reformular los mismos en virtud de que entendemos que hoy la escuela secundaria no está logrando contener y acompañar el requerimiento y la demanda de muchos de nuestros jóvenes estudiantes, entonces tenemos que pensar en un nuevo modelo de escuela secundaria donde haya un diseño curricular que esté acorde al requerimiento y a la demanda de nuestros estudiantes y del contexto, para ver también qué perfil de egresado queremos para el contexto socio productivo o el contexto social político, económico, cultural de la provincia”.