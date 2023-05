El condenado de asesinar a Alejandra Álvarez: "No tengo por qué arrepentirme de algo que no hice"

Tras conocerse el veredicto del Tribunal en lo Criminal Nº 1 contra Rodrigo Damián Villanueva, expareja de Alejandra Álvarez, la joven asesinada el 9 de octubre de 2020 en Alto Comedero, negó lo ocurrido y dijo no estar arrepentido.

El Tribunal integrado por el juez Luciano Yapura le concedió al acusado antes de conocer la pena decir unas últimas palabras, “en la causa por la que se me acusa no tengo nada que ver, dicen que no muestro ningún signo de arrepentimiento y yo no tengo por qué arrepentirme de algo que no hice; yo no hice nada”.

Te puede interesar: Condenaron a prisión perpetua al femicida de Nahir Álvarez

Y continuó, “es más, yo conviví con la familia, me llevé muy bien con ellos hasta donde pude y aún así tengo que pagar cuando no hice nada. Y eso que dicen que yo no lo quiero mi hijo, cómo no voy a quererlo y lo amo, doy la vida por él”.

Rodrigo Villanueva irá a prisión por el delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo , ensañamiento y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

Te puede interesar: "Mi reina va a descansar en paz": la emoción del papá de Nahir Álvarez tras la sentencia

El caso:

De acuerdo con la requisitoria de la Fiscalía, el 9 de octubre de 2020, entre las horas 20:00 y 22:30 aproximadamente, el inculpado Rodrigo Villanueva, quien era pareja y padre de un hijo de Alejandra Nahir Álvarez, mantuvo una discusión con la mujer por motivo de celos.

Posteriormente, el acusado, ejerciendo todo su poder en relación a una víctima mujer a la que trató con feroz violencia y demostrando un total desprecio hacia su género femenino, la apuñaló con un arma blanca en múltiples oportunidades en el abdomen y a nivel del cuello, causándole un sufrimiento inhumano hasta que perdió la vida.

El hecho ocurrió en el margen derecho de la colectora de Ruta Nacional 66 en sentido Pálpala- San Salvador de Jujuy, a la altura de la pasarela que lleva al Sury Rugby Club del barrio Alto Comedero.

Te puede interesar: Una a una, cómo fue la sentencia de los femicidios de septiembre de 2020