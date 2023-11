El duro relato del padre de María Luz Herrera tras la hipótesis de que la joven no estaría con vida

María Luz Herrera es una joven jujeña de 26 años que fue vista por última vez el pasado 26 de septiembre en la localidad de Sáenz Peña. Luego de la denuncia radicada comenzó la investigación para dar con el paradero de la joven, pero el desenlace fue fatal.En la causa hay dos detenidos y ahora se conoció que para la Fiscalía María Luz ya no está con vida, la habrían matado entre el 26 y 29 de septiembre.

En este contexto, Diario Chaco se contactó con el padre de la joven, Sebastián Herrera, quien entre lágrimas manifestó que su hipótesis va en línea con la de la fiscalía, es decir, que ya no buscan a la joven con vida. "Tengo la certeza de que a mi hija la mataron entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, la certeza como papá ", expresó.

"Esa noche te juro que sentí que alguna mierda le había pasado a mi hija", argumentó entre lágrimas Sebastián y explicó que la relación con su hija era a distancia, ya que ella se encontraba viviendo en Buenos Aires, mientras que él reside la localidad de Ledesma ubicada en la provincia de Jujuy.

Sobre su relación con su hija, explicó que desde los 5 años él se separó de la mamá de la misma, pero que el contacto frecuente nunca se cortó. Según explicó María Luz tenía un "alma nómade", por lo que en su mayoría el contacto era mediante llamadas. "Siempre se comunicaba, cada 3 o 4 días", afirmó.

Sebastián la definió a María Luz como un ser "libre, diferente y particular" . "Renegué mucho con ella porque no quería estudiar y no quería trabajar", expresó.

En línea con esto, explicó que la joven -antes de su desembarco en Chaco- vivía en Buenos Aires, pero que antes había recorrido otros puntos. El padre relató que se mudó varias veces en Salta, luego vivió en Buenos Aires, después se dedicó a cuidar a su abuela enferma y finalmente se decidió a volver a Buenos Aires para hacer lo que la hacía feliz.

"Se puso a estudiar estética, le gustaba, yo la veía re entusiasmada, hizo un cursito de unos meses y me trajo el título", contó Herrera y añadió: "Le dije que averigüe todo, que si se quería dedicar a la estética que lo haga, estaba contenta, la madre me decía "Luz está contenta" y llegó el día ese -en referencia al día en que llegó a Chaco- yo le preguntaba dónde estaba y me decía "dónde estoy, estoy bien", no me decía, nunca me dijo, que se fue a Chaco, capaz que le dio vergüenza decirme que conoció un chico por Badoo y se fue".

Respecto al último contacto que tuvo con su hija manifestó que fue por chat el día 29 de septiembre: "El 29 fue la última vez que le mandé plata, me pidió plata, pero no hablamos fue por mensaje".

En esta sintonía, manifestó que junto a la madre de María Luz se encuentra involucrado en la causa y que por el momento no tuvo las fuerzas para acercarse a la localidad de Sáenz Peña.

"No pude ir todavía a Sáenz Peña porque me hace mal, pero tengo que ir sí o sí, quiero juntar fuerzas de donde no tengo para ir y hacer alguna marcha", adelantó.

Para cerrar, Sebastián recordó cuando tuvo a su hija y el significado de su nombre: "Nosotros le pusimos Luz porque ella es la luz de mi vida, yo siempre le digo, vos iluminaste mi vida, gracias a vos comencé a estudiar, me recibió y trabajé".

"Hoy no la tengo más, no me arrepiento de todo lo que le di, le daría el doble y tres veces más", cerró el padre de la joven.

