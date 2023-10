El Gobierno dictó la conciliación obligatoria ante el anuncio del paro de colectivos

El Ministerio de Trabajo de la provincia dictó finalmente la conciliación obligatoria luego de que la UTA anunciara esta tarde un sorpresivo paro de colectivos para hoy martes a partir de las 19 en reclamo por la falta de cancelación del pago de los salarios de los choferes.

Sin embargo, desde el gremio no confirmaron aún si acatarán o no la orden por lo que por el momento no se sabe si circularán los colectivos con normalidad.

La notificación emitida por el Gobierno convoca a la UTA y a los empresarios del transporte a una audiencia de conciliación a realizarse mañana miércoles a partir de las 9.30, de manera virtual. Ordena además a cesar las medidas de fuerza anunciadas y convoca a las partes a negociar con el objetivo de destrabar el conflicto y garantizar la prestación del servicio.

EL ANUNCIO DE LA UTA

El titular de la UTA, Sergio Lobo, confirmó a Somos Jujuy la determinación de avanzar con un nuevo paro de transporte.

Desde el sindicato informaron mediante un comunicado que la medida responde a “la no cancelación del sueldo correspondiente al mes de septiembre del 2023”, la cual se toma “habiendo esperado el tiempo prudencial para la cancelación de los salarios”.

Asimismo, expresaron: “Solicitamos a las empresas del sector que arbitren los medios necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones con el personal a su cargo, ya que la situación de no cobro de los salarios en tiempo y forma perjudica ampliamente a los trabajadores del transporte”.

El comunicado del gremio enfatiza además: “Queremos decir que esto no es de ninguna manera un acto político a favor ni en contra de ninguna bandera, sino una necesidad de nuestros compañeros ya que son el sustento de sus familias”.