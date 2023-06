El Gobierno de Jujuy, decretó asueto administrativo y escolar para este miércoles 21 de junio .

Así lo hizo saber el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, quien explicó que la medida fue adoptada en atención a los acontecimientos recientes de enfrentamientos que tuvieron lugar en la provincia.

Gerardo Morales brindó una entrevista a La Nación + en medio de una jornada llena de conflictos en Jujuy. El Gobernador de Jujuy volvió a responsabilizar al Gobierno Nacional.

“Ya hemos vivido esta situación cuando nos hicimos cargo en el 2015, nos llevó meses normalizar todo. Nos habían tomado la plaza. Es lo que hicieron durante los 15 años previos a nuestra llegada, un Estado paralelo”, sentenció Morales.

Juntos por el Cambio: "El Gobierno nacional dio órdenes a las fuerzas federales de no actuar en Jujuy"

Juntos por Cambio brindó una conferencia de prensa tras los incidentes en Jujuy por la jura de la reforma de la Constitución. "Estamos aquí para hacer una denuncia muy concreta sobre el accionar del Gobierno nacional en Jujuy", expresó Patricia Bullrich.

La presidenta del Pro indicó que la provincia "dictó una Constitución soberana y a partir del dictado de la Constitución organizaciones guiadas por el mismo Gobierno nacional, que están financiadas por el Gobierno, viajan de la Ciudad de Buenos Aires a Jujuy con la intención de sembrar la violencia, el caos y el descontrol".

"Vamos a defender a las autoridades de Jujuy. De ninguna manera el Gobierno nacional puede denunciar esta situación de violencia y caos con el objetivo de tapar la brutalidad de la violencia en Chaco", sumó.

"Juntos por el Cambio está al lado de la paz y de la no violencia. No de un Gobierno nacional que tiene injerencia en Jujuy, que dio órdenes a las fuerzas nacionales de no actuar. El pueblo de Jujuy está solo", afirmó Bullrich. “Las fuerzas federales tienen orden directa de no meterse en el conflicto y es una crisis grave”, expuso.

Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta expresó “solidaridad con Gerardo Morales” y sumó: “esto es el kirchnerismo, el Gobierno nacional que promueve la violencia para frenar el cambio en marcha”.

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que “en Jujuy con una Constitución de avanzada, votada por la gran mayoría de los constituyentes, que mejora la vida de los jujeños, como no lo pueden frenar con los votos lo hacen con la violencia”.

Rodríguez Larreta planteó que lo acontecido “es un antecedente de lo que van a hacer a partir del 10 de diciembre” y que “quieren distraer la atención porque está sucediendo una situación dramática en Chaco, donde no se pronuncian ni participan”. De ese modo realizó una analogía entre lo que ocurrió con el clan Sena y lo que pasó en Jujuy con Milagro Sala y las organizaciones sociales.

“Quieren frenar el cambio y no lo vamos a permitir, estamos todos juntos acompañando a Gerardo Morales y al pueblo jujeño, y así vamos a estar para acompañar el cambio en la Argentina y nadie lo va a frenar al cambio. Es un proceso que vamos a profundizar en diciembre, para mejorar la vida de la gente, que le quede claro al presidente y la vicepresidenta, que no nos van a frenar”, aseguró.

LOS CORTES DE RUTA QUE SE MANTIENEN EN JUJUY

Desde Seguridad Vial informaron el estado de tránsito de las rutas en Jujuy, en medio de las protestas y represión desatadas en la provincia.

Cabe mencionar que en la mayoría de los casos se habilita el paso vehicular cada una hora.

RP 6 ALT. B° NUEVA ESPERANZA

RP 1 ALT. PUENTE LAVALLEN

RN 34 ALT. PUENTE DE SAN PEDRO

INTERSECCION RP 61 y 53 ALT INGRESO AGUAS CALIENTES

RN 9 ALT LOZANO

RN 66 ALT FINCA EL PONGO

RN 66 ALT FINCA EL PONGO RN 44 ALT ACC A LA LOC. CORANZULI

RN 34 TRAMO PUENTE SAN LORENZO - LIB. GRAL. SAN MARTIN

RN 9 ALT. ACC. A LA CDAD. DE EL CARMEN

RN 34 ALT EL BANANAL

RN 34 ACC A LA LOC DE PAMPA BLANCA

RP 11 Y RN 52 ALT ACCESO A LOC. BARRANCAS

RN 52 ALT ACCESO A LOC. SUSQUES

RN 9 ACC SUR A LA CDAD DE ABRA PAMPA

RN 9 ACC A LA CDAD DE LA QUIACA

RN 9 Y RN 52 ALT ACCESO A LOC. PURMAMARCA

RN 9 ALT PARAJE SAN ROQUE

RN 34 KM 1265 ALT. ACC. A LA LOC DE CAIMANCITO

RN 34 ACC A LA LOC DE PAMPA BLANCA

Disturbios en la Legislatura