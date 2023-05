El intendente Raúl "Chuli" Jorge repasó su gestión al frente de la capital jujeña

La última edición de Detrás de las Noticias contó con la visita de Raúl “Chuli” Jorge, intendente de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que hizo un repaso de su gestión y se refirió a los proyectos para un posible nuevo mandato.

Sobre su decisión de presentarse nuevamente como candidato a intendente, a pesar de haber dicho en ese mismo programa que era su último mandato, Jorge indicó que “tiene que ver con decisiones del grupo político al que pertenezco”.

Indicó que “mucha gente me para en la calle y me dice 'no nos va a dejar con cosas a medias, queremos más ascensores, más movilidad urbana, más parque'”.

Señaló que la Constitución de la provincia le permite presentarse a un nuevo mandato. “Se va a cambiar, se va a dar un debate nuevo, para terminar con tanta cuestión con el tema de las reelecciones”.

“Los grandes cambios que logramos en la ciudad, los más potentes, fueron en mi tercer mandato”, resaltó y consideró que el debate de la reforma de la Constitución de la provincia, “es una gran oportunidad para poner blanco sobre negro y arreglar estas cosas”.

En esa línea, afirmó que “es un trabajo que me apasiona, como arquitecto, urbanista y no me siento castigado, a pesar de que muchos me veían en otro lugar”.

En relación a lo que más piden los vecinos, “Chuli” señaló que “la gente quiere más seguridad en los barrios, por eso pide más iluminación, y nosotros estamos con un 48% de la ciudad con iluminación led y la propuesta nuestra es llegar en cuatro años a tener toda la ciudad iluminada con led”.

Sobre el financiamiento de las obras, remarcó que “venimos muy mal con el financiamiento de Nación”, y recordó que años atrás, con el gobierno de Cristina Kirchner, existía el llamado “fondo federal”, “que llegaba a todos los municipios y nos permitía contar con herramientas enormes de gestión” y señaló que “eso hoy llega en forma sesgada, discriminada, se apoya a los municipios amigos”, señaló.

“Estas cosas tienen que cambiar, pero paralelamente establecimos un sistema que llamamos 'obras mixtas', que es el aporte del vecino con el material para poder realizar obras y en 2 años que estamos con esto logramos más de 50 cuadras en Bajo La Viña, Los Perales, San Pedrito, General Arias”, destacó.

En otro de los puntos de su gestión, Jorge resaltó que “tenemos una visión ligada al cambio climático y nuestra responsabilidad en ese sentido. Queremos proteger lo que tiene que ver con la estructura fantástica que nos da la yunga desde Los Perales hasta Higuerillas. Estamos tratando de lograr acuerdos con propietarios privados para lograr un sendero ecológico”.

“Queremos seguir trabajando con espacios verdes, ciclovías y vamos a empezar con una obra que ya hemos licitado de un “skatepark” en el Parque Belgrano de Alto Comedero”, indicó.

En relación al transporte, el intendente señaló que “en todo el país está sufriendo un gran desgaste que tiene que ver con la economía del país, y reconozco que no estamos en la mejor de las épocas” e indicó que “no podemos poner las tarifas necesarias para generar recambio de unidades”.

“Todo se puso tan denso y problemático y por eso la situación de los paros problemáticos que no sólo ocurren en Jujuy”, resaltó y consideró que “los empresarios están haciendo esfuerzos grandes, como los está haciendo la gente”.

En cuanto a la municipalización de Alto Comedero, el intendente consideró que “lo que pretende la gente, más que tener burocracia, es tener servicios y respuestas, como las que estamos dando con mucho esfuerzo”.

Remarcó que en ese sentido tiene “una visión integradora” y consideró que “lo que hay que hacer es integrar y llevar más ciudad”.

“No creo que hacer un municipio y fragmentar una ciudad en mil pedazos resuelva los problemas, al contrario. hay una fortaleza que nos tiene que definir con proyectos de integración”, señaló.

Retomando el tema de las obras mixtas, el intendente Jorge afirmó que “la ciudad es un producto de esfuerzos colectivos y los vecinos tienen que ser parte activa de las soluciones y no esperar todo del Estado”.

“Si de algo nos caracterizamos es que tenemos un gran banco de proyectos. Si conseguimos de donde financiarlos, fantástico, pero si eso no ocurre y tenés que gobernar sin esas posibilidades financieras, hay que buscar la forma de que los vecinos colaboren”, señaló.

Sobre la posibilidad de presentarse a un sexto mandato, ya que con la reforma de la constitución se consideraría como primer período con nueva constitución, dijo que “esas cuestiones las tengo que definir más adelante”.

“Yo estaba dispuesto a asumir las responsabilidad que me fijara mi partido, y en eso respeto la decisión muy valerosa de poner a un hombre como Carlos Sadir a continuar su proyecto, porque creo que al estar siete años acompañando ese proyecto con el gobernador tiene todas las armas y las herramientos listos para esa continuidad”, consideró.

En esa línea, afirmó que “para mí no es un castigo quedarme en el municipio, ya que amo mi ciudad y la tarea que hago”.

Consultado por la idea de otros frentes de que la recolección de residuos y el transporte sean administrados por los empleados, Jorge indicó que “hay que ver la experiencia” y afirmó que “el Estado maneja muy mal este tipo de servicios, no hay experiencias buenas”.

Para finalizar, el intendente y candidato a un nuevo mandato, dio un mensaje a los jujeños. “Les pido que voten con la libertad de siempre. Esta capital se caracteriza por tener un voto que no es un voto de arrastre de los grandes aparatos”, indicó.

“Este domingo la gente tiene la gran posibilidad de definir rumbos y elegir entre todas las alternativas”, señaló y manifestó que “espero que sea una gran fiesta de la democracia”.

“Ojalá que tengamos una jornada espléndida el domingo”, cerró.