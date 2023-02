El lunes inicia las jornadas de ambientación en la Facultad de Humanidades

Desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, dieron a conocer a los ingresantes la fecha de inicio de las jornadas de ambientación para el ciclo lectivo que se aproxima.

“El Área de Ambientación y Orientación Estudiantil comunica a los ingresantes de las Sedes San Salvador de Jujuy San Pedro, Humahuaca, Tilcara, El Carmen que el Ciclo de Ambientación e Ingreso 2023 inicia el Lunes 27 de febrero de 2023 y finalizará el viernes 17 de marzo con modalidad bimodal a través de la plataforma UNJu Virtual y encuentros presenciales”

El acto de apertura y bienvenida se realizará el lunes 27 de febrero a las 9:00 horas en el Aula Magna (calle Otero n 2621, también pueden seguir la transmisión a través del canal de YouTube de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales UNJU.

Los encuentros presenciales con sus respectivos horarios son:

*Sede San Salvador de Jujuy (Horario matutino de 9 a 12)

Lunes Martes Miércoles Jueves Trabajo Social Com. Social + Com. Convergente Trabajo Social Com. Social + Com. Convergente Educación para la Salud Historia Educación para la Salud Historia Filosofía Ciencias de la Educación Filosofía Ciencias de la Educación Antropología Letras Antropología Letras

*Sede San Salvador de Jujuy (Horario vespertino de 16 a 19)

Lunes Martes Miércoles Jueves Com. Social + Com. Convergente Trabajo Social Com. Social + Com. Convergente Trabajo Social Historia Educación para la Salud Historia Educación para la Salud Ciencias de la Educación Filosofía Ciencias de la Educación Filosofía Letras Antropología Letras Antropología

*Sede San Pedro de Jujuy en dos turnos

Lunes Martes Miércoles Jueves De 9hs a 12hs Cs. de la Educación+ Educación para la Salud Cs. de la Educación+ Educación para la Salud De 15 a 19hs Cs. de la Educación+ Educación para la Salud Cs. de la Educación+ Educación para la Salud Educación para la Salud

Los ingresantes deben optar por una sola franja horaria y asistir directamente.

A su vez, si los alumnos necesitan más información sobre el Ciclo de Ambientación o si tienen algunas dudas pueden comunicarte con los tutores de la carrera elegida a través de los siguientes contactos: