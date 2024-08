El obispo César Fernández cumple 12 años al frente de la Diócesis: "Estoy muy agradecido con Jujuy"

Junto a los festejos patronales en honor al Santísimo Salvador, monseñor César Daniel Fernández celebra 12 años como obispo de Jujuy, habiendo sido designado por el papa Benedicto XVI en agosto de 2012.

Hoy, junto a la celebración del santo patrono de la ciudad que se realizará por la tarde, el obispo festejará un aniversario más en su tarea pastoral a cargo de la Diócesis de Jujuy.

En diálogo con Canal 7, monseñor Fernández expresó su agradecimiento al pueblo jujeño por el acogimiento y el apoyo en esta tarea. “Siempre es una alegría renovar la entrega, el compromiso y ver el paso de los años y lo que esta iglesia es capaz de lograr; yo estoy muy agradecido con Jujuy, el 1 de septiembre se cumplen 13 años de mi llegada a la provincia cuando entonces todavía estaba en padre Marcelo y recién fui nombrado al año siguiente pero desde entonces me han recibido muy bien, y hemos caminado juntos lo cual me enriquece mucho y me un sentido de pertenencia muy grande”.

obispo-fernandez

Señaló el desafío que representa su presencia al frente de la Iglesia jujeña, “de afianzar mi compromiso misionero en estos 90 años de la diócesis, compartiendo la riqueza que nos da la fe y amor cristiano que son para llevarlo a quienes más lo necesitan”.

En el Día del Santísimo Salvador expresó su mensaje a la comunidad deseando que “esta ciudad que se puso bajo el amparo de San Salvador sea para todos una señal de la protección de Dios sobre su pueblo. Hoy Jesús Resucitado, salvador, es el amparo de todos” cerró.