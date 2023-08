El partido libertario arrasó en Jujuy: "El jujeño quiere paz, trabajo genuino"

La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, ganó en todas las categorías que se votaron este domingo 13 de agosto en Jujuy . El sorpresivo resultado deja un panorama inédito: podrían ingresar al Senado dos referentes y uno a la Cámara de Diputados de la Nación.

Manuel Quintar, candidato libertario a la Cámara baja por la provincia, brindó una entrevista exclusiva a Canal 7 de Jujuy luego de los sorpresivos resultados de las Paso. "Nos faltaron votos, nos la pasamos reponiendo votos", afirmó inicialmente sobre el desarrollo de las primarias.

Con relación a los números de la elección, sostuvo: "fuimos muy cautos, no había mucha información, sabíamos que veníamos bien y estuvimos controlando que no haya ninguna sorpresa".

De cara a los próximas instancias de votación, Quintar destacó que "si los resultados se mantienen vamos a ser Gobierno y vamos a tener que articular políticas entre un Gobierno nacional de un nuevo color con el Gobierno provincial".

"Es tan grande el trabajo que tenemos para hacer. El primero es estabilizar la economía, lo que pasa en los mercados, lo que va a pasar hasta diciembre va a ser muy grande", sostuvo en alusión a los desafíos que afrontará la Libertad Avanza en el caso de llegar a la Presidencia.

Diputados - PASO

En cuanto a su posible desembarco en el Congreso, apuntó: "me van a tener trabajando por recursos y consensos para Jujuy, para que Milei articule con el gobernador electo. Vamos a trabajar en la parte operativa en consonancia con Javier para coordinar los recursos y organismos nacionales que vienen a Jujuy".

Asimismo, el candidato a diputado nacional afirmó que en primera instancia deben trabajar "empujando las leyes de cambios estructurales", dentro de las cuales destacó la dolarización, el achicamiento del Estado y la apertura de Argentina al comercio exterior.

Quintar aludió a las posturas vinculadas a la situación de las distintas actividades productivas en Jujuy. "Hoy tenemos economías regionales que en algunos casos están castigadas y en otras, como las actividades mineras, no vemos beneficios reales para Jujuy", planteó.

"Hay que equilibrar la balanza, sacarles el pie de la cabeza a los productores, sacar la pata del Estado, darles facilidades y aflojar con los impuestos", postuló Quintar en línea con las ideas liberales.

"El jujeño quiere paz, trabajo genuino, ya no quiere dádiva del Estado y nos piden que le saquemos la pata de encima al comerciante. Tenemos el 50% de la economía en negro y el factor común es que aflojemos con las regulaciones. Somos una máquina de impedir, el principal problema es que quieren trabajar tranquilos y que no los molesten. Cada pequeña, mediana o gran empresa es esclava de la burocracia estatal que no da ningún servicio", aseguró Quintar.

Senadores - Somos Jujuy

QUINTAR SE COMPROMETIÓ A SORTEAR SU SUELDO DE DIPUTADO NACIONAL

Por otra parte, el candidato a diputado nacional reafirmó su compromiso de sortear su sueldo como legislador en el caso de ser elegido. "No voy a cobrar mi sueldo como diputado nacional, lo voy a sortear entre las personas que hayan ido a votar en las Paso y que vayan en octubre", afirmó.

"Quiero alentar el voto porque después nos quejamos, cuando elegimos mal o no vamos a elegir. Tenemos que fomentar que se vaya a votar", argumentó sobre su propuesta, que tomó trascendencia en las redes sociales durante las semanas de campaña.