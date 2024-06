El pasaje de media distancia aumenta un 15% desde julio en Jujuy: cuánto costarán los boletos

El 1° de julio entrará en vigencia el nuevo cuadro tarifario del transporte de media distancia en Jujuy. El aumento ronda el 15% , de acuerdo a lo confirmado por el secretario de Transporte, Pablo Giachino, a Somos Jujuy.

Considerando la suba, los precios de los pasajes para movilizarse desde San Salvador a las localidades del interior serán:

El Carmen: $1600

Perico: $2000

Monterrico: $2.100

Volcán: $2.600

Aeropuerto: $2.800

La Mendieta: $3.300

Aguas Calientes: $3.800

San Pedro: $3.900

Ocloyas: $4.800

Chalicán: $5.200

Purmamarca: $5.300

Tilcara: $5.600

Libertador: $6.800

Humahuaca: $8.300

Yuto: $9.700

Palma Sola: $10.700

Susques: $13.500

Abra Pampa: $14.300

Iruya: $14.600

La Quiaca: $18.500

El último aumento del transporte de media distancia en la provincia se había aplicado a mediados del mes de abril. Durante las últimas semanas, las empresas plantearon la necesidad de un ajuste teniendo en cuenta el encarecimiento de los costos para brindar el servicio.

INTENSIFICARÁN CONTROLES PARA DETECTAR TRANSPORTE ILEGAL EN LA CAPITAL JUJEÑA

La Dirección General de Tránsito y Transporte de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa intensificando sus operativos de control en diversos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público.

Durante esta semana, se llevaron a cabo numerosos operativos en áreas estratégicas. Entre los vehículos retenidos se encuentran aquellos que utilizaban la modalidad de Uber y grupos de WhatsApp . Como resultado de estas acciones, se detectaron y demoraron varios automóviles que operaban ilegalmente en el transporte de pasajeros, así como también motocicletas que lo hacían con la misma modalidad.

Las autoridades municipales recalcan que estas medidas son esenciales para proteger la integridad de los pasajeros. El uso de transporte ilegal no solo representa una violación a las normativas vigentes, sino que también supone un grave riesgo para la seguridad de los usuarios. Los vehículos no habilitados no cumplen con los estándares necesarios de seguridad, como la habilitación oficial, el adecuado estado del vehículo y un seguro apropiado para este tipo de servicios.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continuará con estos operativos de manera regular, reafirmando su compromiso con la seguridad y bienestar de los habitantes. Se insta a la comunidad a colaborar denunciando cualquier irregularidad que observen en el servicio de transporte público, contribuyendo así a un entorno más seguro para todos.