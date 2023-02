El precio del huevo se disparó en Jujuy y cayeron las ventas en los mercados

El valor de los huevos sufrió un alza en todo el país durante los últimos días y Jujuy no es la excepción. Desde los centros de venta mayorista advierten que se trata de una fuerte suba que repercute en las ventas y potencia la caída de la demanda.

En el Mercado de Concentración y Abasto de San Salvador de Jujuy, el maple de huevo aumentó alrededor de 150 pesos. “Subió esta semana el huevo, no sé a qué se debe, pero subió un montón”, advirtió una vendedora en diálogo con Canal 7.

Los 30 huevos tienen actualmente un valor de venta de 850 o 900, de acuerdo a su tamaño. Días previos podían ser adquiridos por entre 700 y 750 pesos. Los huevos de color marrón son tradicionalmente más caros y el maple puede conseguirse a un valor mayor.

Debe considerarse, además, que los números corresponden a los precios en los mercados, mientras que en las verdulerías, despensas barriales y supermercados, donde la venta se efectúa por menor, las cifras son más elevadas.

Si bien este miércoles inició la Cuaresma y de acuerdo a la tradición los viernes no se consumen productos cárnicos, no se registró un aumento en la demanda de los huevos. “La gente no está comprando, no se nota si hacen vigilia”, señaló la comerciante.

“Ni zapallo compran ahora que no se come carne y últimamente llevan lo justo, para el día, hay una caída en las ventas”, indicó y sostuvo que uno de los factores, además de la suba generalizada de los precios, es la competencia con la ferias, que muchas veces ofrecen sus productos a un valor menor.

UNA SITUACIÓN NACIONAL

De acuerdo a relevamientos de medios nacionales, en comercios de Buenos Aires el maple de huevo pasó de 700 a mil pesos. Mientras que en los grandes supermercados se obtiene por entre mil y 1200, de acuerdo a la cadena.

Desde la Cámara Argentina de Productores Avícolas aseguran que la última ola de calor afectó notablemente la producción de las gallinas ponedoras. Y que en las próximas semanas el precio debería volver a la normalidad.