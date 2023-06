El Seom evalúa la oferta salarial del Gobierno, pero anticipa que el paro puede continuar

En el marco de las negociaciones paritarias de los acuerdos salariales, el Gobierno de la provincia de Jujuy realizó un ofrecimiento a los empleados estatales que se evaluará durante este miércoles en las distintas localidades.

La oferta del Gobierno incluye un incremento del 10% del salario para el mes de junio y el estiramiento de la escala salarial. Con la nueva propuesta, ningún empleado municipal cobrará menos de 145 mil pesos.

Sebastián López, referente del SEOM, dialogó con 'La Primera Hora' de AM630 y explicó: “El día de ayer tuvimos un plenario con los delegados del interior, y si bien no pudieron llegar todos por los cortes, hemos puesto a consideración de los compañeros y en el transcurso de la mañana los compañeros van a mandar un informe de las distintas localidades para saber si hay aceptación o no de la propuesta realizada por el Gobierno”.

Luego agregó: “Nosotros consideramos que esto recién empieza, nosotros la lucha la vamos a continuar en distintas modalidades y acciones que vamos a llevar adelante porque consideramos que la lucha no es solamente por lo salarial sino también por la Reforma de la Constitución con el objetivo de darla de baja ya que vino a cercenar derechos”.

Además López detalló que durante la reunión se habló sobre la cuestión del pase a planta permanente, la recategorización de los trabajadores despedidos, el blanqueo, “son muchos ítems que hay que tener en cuenta y no solamente la cuestión salarial”.

Con la oferta del Gobierno Provincial López indicó cómo queda la situación de los trabajadores: “A un grupo de compañeros, los que cobran menos, a los jornalizados, de las categorías de la 1 a la 10, con el ofrecimiento del Gobierno, pasan del piso de $87mil a $145mil. No es una mejora sustancial porque hay que tener en cuenta que en los últimos 7 años hemos perdido un 125% con respecto a la inflación y nosotros consideramos que tendríamos que estar cobrando por encima de los $170mil para estar equiparados frente a la inflación porque todavía nos queda un largo trecho con respecto a la canasta básica que es de $215mil”.

El paro podría continuar a pesar de aceptar la oferta del Gobierno

En este sentido, el referente del SEOM explicó: “Acá hay muchísimos problemas que no han sido resueltos por mucho tiempo con lo cual en algunas localidades si se acepta se volverá a trabajar, pero queda la cuestión municipal por resolver y en algunas localidades puede continuar el conflicto”.

Alto Comedero continúa sin recolección de residuos

Tras ser consultado por la medida de fuerza llevada a cabo en la Delegación de Alto Comedero, López indicó: “La cuestión específica del Municipio de San Salvador de Jujuy el cual incluye la Delegación de Alto Comedero, está pendiente la negociación de la recategorización, la entrega completa de indumentaria de trabajo y elementos de protección de trabajo, el blanqueo salarial, que algunas cuestiones coinciden con lo provincial por lo que hay que ponerse de acuerdo”.

Y continuó: “Me parece que la Delegación de Ato Comedero no se informó de la realidad que está atravesando el sector, me parece que la gente que está a cargo tiene que informarse un poco más. Nosotros tenemos reclamos de años que todavía no resuelven”.

Finalmente López aseguró: “Cuando nosotros comenzamos esta medida de fuerza, fuimos claros, si bien acompañábamos el reclamo docente la cuestión prioritaria es el reclamo salarial de los trabajadores municipales de la capital y la provincia. Nosotros estamos luchando por nuestros salarios”.