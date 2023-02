Emitieron un alerta amarillo por tormenta para la Puna de Susques

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormenta para la Puna de Susques. La fuerte lluvia llegará a la zona durante la tarde y se extenderá hasta la noche, por lo que se recomienda tomar precauciones.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas con ráfagas, importante actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", explicó el comunicado emitido por el SMN.

AMARILLO:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

alerta amarillo en jujuy

Una nevada en pleno verano sorprendió a los habitantes de Rinconada

En pleno verano, un manto blanco sorprendió a los habitantes de Rinconada en la mañana del martes luego de que se registraran temperaturas bajas desde el lunes.

Según pudo averiguar SomosJujuy , el fenómeno se registró desde la tarde noche del lunes, por lo que en la mañana de este martes los caminos que conducen a las comunidades de Liviara, Orosmayo, Minas Pirquitas y parte de Santo Domingo, se encontraron blancos y hasta algunos se animaron a realizar muñecos de nieve.

A su vez, los habitantes de estas comunidades indicaron que no se registró ninguna problema.

nevada rinconada 7/02

Cómo seguirá el tiempo en Rinconada

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional para lo que queda de esta semana, las temperaturas seguirán siendo bajas con la mínima que oscila entre los 6º C y 8º C, con posibles mejoras recién para el domingo que se espera una máxima de 24º.