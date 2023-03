Emitieron un alerta amarillo por tormentas fuertes durante el fin de semana para Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por fuertes tormentas para la zona de Quebrada, Valles y Yungas para este sábado y domingo para la tarde.

Las zonas afectadas serán El Carmen; Ledesma; Palpalá; San Antonio; San Pedro; Santa Bárbara; Valle Grande; zona baja de Doctor Manuel Belgrano; zona baja de Tilcara; zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano; zona montañosa de Humahuaca; zona montañosa de Tilcara y zona montañosa de Tumbaya.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos”, informa el SMN.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

RECOMENDACIONES:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

ADVIERTEN QUE A PARTIR DE ABRIL HABRÁ "FENÓMENOS EXTREMOS" DE LLUVIA EN JUJUY

Las intensas temperaturas y la falta de precipitaciones preocupan y generan cifras récord de calor y consumo de energía. Los registros están alejados de los números históricos y de lo esperable en las distintas regiones del país de acuerdo a la época del año que se transita.

En Jujuy, a días de la llegada del otoño las máximas siguen rondando los 30° y las lluvias son esquivas y de bajo milimetraje. Recién a finales del mes de marzo la situación podría comenzar a revertirse. Así lo informó Mario Navarro, director del observatorio meteorológico de Salsipuedes, en Córdoba.

El especialista adelantó, en diálogo con Canal 7, que a partir de esta semana "un sistema de bajo presión con aire frío" generaría tormentas de variada intensidad, con caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Inclusive, en la zona cordillerana se podrían registrar nevadas.

"A partir de la segunda quincena de marzo, abril, mayo y junio podemos tener el 40% o 50% de lo que llovió el año pasado, 400 o 500 milímetros en dos o tres meses, principalmente en el NEA", precisó Navarro. Y anticipó que hacia el segundo semestre, cerca de la primavera, habrá una acumulación semejante.

"Lo más grueso que vamos a tener en volumen de agua importante y fenómenos extremos se van a dar en abril, mayo y junio. Lo peor todavía no ocurrió en materia de lluvia", afirmó el referente del observatorio meteorológico de Salsipuedes.

Con relación a las temperaturas, Navarro sostuvo: "calor vamos a tener para rato, en abril y mayo vamos a tener temperaturas elevadas con máximas de hasta 40 grados".