Empezó el ciclo lectivo 2024 en el Instituto de Seguridad: formarán 870 cadetes

Desde el Instituto Universitario Provincial de Seguridad (Iups) celebraron el comienzo del ciclo lectivo 2024 en la institución con un acto formal, que tuvo lugar este jueves.

El ministro de Seguridad, Guillermo Corro, acompañado por Simón Cabezas, rector del Iups, encabezó en instalaciones de la institución, el acto de inicio del ciclo lectivo 2024 donde se formarán 870 cadetes.

Desde el Iups indicaron que acompañaron esta ceremonia la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; la coordinadora general del Ministerio de Seguridad, Cecilia Barbesini; el coordinador de Gestión de la Fuerza de Seguridad, Julio Bonvini; el secretario de la Agencia Provincial de Delitos Complejos, Ernesto Albín; y el Vicerrector del Iups, Manuel Vargas.

Además de los mencionados acompañaron el director de Relaciones con la Comunidad, Camilo Atín; el jefe de la Policía de la Provincia, Javier Tejerina; funcionarios del Servicio Penitenciario de Jujuy, del Ministerio Público de la Acusación, del Ministerio Público de la Defensa; directivos, docentes de la institución y familiares de los cadetes.

Abren las inscripciones a aspirantes para Agente Penitenciario en Jujuy: qué requisitos hay que cumplir

El Instituto Universitario Provincial de Seguridad por intermedio de la Oficina de incorporaciones y en coordinación con el Servicio Penitenciario de la Provincia de Jujuy, convocan a inscripción a aspirantes para Agente Penitenciario.

Habrá 200 cupos, y los interesados tendrán tiempo de inscribirse hasta el 15 de marzo cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano argentino, nativo o por opción.

b) Poseer el Documento Nacional de Identidad actualizado.

c) Tener entre los 20 a 30 años de edad al 31 de diciembre del año 2024

d) Poseer estudios secundarios completos (Título) o constancia de Título en Trámite, expedido por establecimientos educativos oficiales o reconocidos por órgano Estatal competente.

e) Índice antropométricos: cumplir con las siguientes estaturas varones: 1,65 - Mujeres: 1,60 -ambos con I.M.C Normal

f) Tatuajes: No se considerarán admitidos/as aquellos postulantes/as que posean tatuajes que sean

visibles.. En zonas no visibles se permiten hasta tres (3) tatuajes cuyas dimensiones no superen el tamaño de 5 cm de amplitud por 5 cm de longitud, y que no atenten contra los valores éticos y morales y las buenas costumbres

g) Visión: El rango de agudeza visual mínima de 8/10 de visión en cada ojo sin corrección óptica

h) No registrar ningún tipo de antecedentes ni causas penales y/o contravencionales.

j) No haber sido condenado por la Justicia Provincial ni Nacional.

k) No haber sido sancionado por la Justicia Electoral.

l) Aprobar los exámenes físicos, intelectuales, psicotécnico, médico y adaptación

m) Presentar en término toda la documentación que le sea requerida al efecto.

Cabe recalcar que los aspirantes serán evaluados en Historia, Geografía y Cívica. La inscripción se realizara mediante un formulario en línea, ingresando al siguiente link: Acceder. Además, emitieron un enlace para acceder a los requisitos de inscripción de demás información de la convocatoria: Acceder

