En asamblea, los gremios docentes de Jujuy analizarán la propuesta del Gobierno de un 10% de aumento salarial

Tras el ofrecimiento del Gobierno de un 10% de aumento salarial, los gremios docentes convocaron a asambleas para analizar la propuesta del Ejecutivo y definir posibles medidas de fuerza en caso de que la oferta sea rechazada por la mayoría de los afiliados.

La Comisión directiva del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) convocó este sábado 24 de agosto a las 9:30 a sus afiliados para analizar el ofrecimiento salarial, mientras espera la respuesta del Gobierno sobre algunos pedidos puntuales para incluirla en el temario.

convocatoria de cedems

Por su parte la Asociación de Educadores provinciales (Adep) inició el miércoles 21 de agosto con las asambleas zonales para definir el viernes 30 de agosto en un Congreso los pasos a seguir tras la propuesta del Ejecutivo.

cronograma de asambleas de Adep

Silvia Velez Secretaria general de Adep afirmó que “la propuesta del Gobierno es insuficiente” y si bien no anticipó posibles medidas de fuerza solicitó al Gobierno una mejora en la propuesta.

El lunes en la reunión el Gobierno de la Provincia propuso un incremento salarial del 10% para los agentes de la administración pública, más un incremento de las sumas no remunerativas en el escalafón general y docente, aumento que impactará en la liquidación de agosto.

En medio de las negociaciones la Dipec dio a conocer el costo de la Canasta Básica Alimentaria en la provincia que aumentó 1% en julio y acumula un aumento del 63,4% en lo que va del año, y 233,9% en los últimos doce meses.

Según la Dipec, una familia jujeña compuesta por cinco integrantes necesitó $ 847.382,34 para no ser pobre y $ 386.796,79 para no caer bajo la línea de indigencia; mientras que una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó para cubrir la canasta básica total $779.289, y $359.182 para no ser indigente.