En Jujuy, 4 de cada 20 motociclistas usan casco

Durante los operativos de control que se realizan en distintos puntos de la ciudad de San Salvador de Jujuy , se concretan infracciones por falta de documentación de motovehículos, de los mismos conductores y por la falta de cumplimiento de las normas de seguridad.

Fernando Fría, Director de Tránsito y Transporte del Municipio de San Salvador de Jujuy, dialogó con Canal 7 y detalló cuál es la cifra de infractores de la capital jujeña y cómo se evidencia la falta de concientización del uso del casco.

"Se dispusieron controles en distintos puntos de la ciudad, los mismos son fijos y móviles. Esto es apuntando al tema de las motos, a la concientización del tema del uso del casco, como así también la documentación que portan los conductores, tanto del conductor como del motovehículo", indicó Frías.

Luego, con respecto a la cantidad de infractores por la falta del uso del caso de seguridad, agregó: " En la actualidad de un aproximado de unas 20 motocicletas , que circulan en el casco céntrico que es donde mayormente tenemos la observación, únicamente 4 o 5 usan el casco , pero cuando empezamos con los operativos, mágicamente empiezan a aparecer todos con casco y con la documentación correspondiente para poder circular".

A pesar de las constantes campañas de concientización sobre el uso correcto del casco que se realizan, en Jujuy continúa implementada la modalidad del uso del casco en el codo. Al respecto Frías precisó: "El casco, como bien saben, es para proteger la cabeza, así que al llevarlo en el codo no está cumpliendo la función para la cual está destinado este elemento, así que son infraccionados lo mismo".

En caso de no contar con el casco de seguridad, "se procede a la demora del rodado, a pesar que llegase a tener la documentación correspondiente como cédula, seguro, pero si no cuentan con el elemento de seguridad, no pueden seguir circulando", explicó el Director de Tránsito y Transporte.

Finalmente, Frías indicó que una vez que se retiene momentáneamente la motocicleta, es trasladada al calchón municipal de donde se la podrá retirar luego de realizar los trámites correspondientes en el Juzgado de Faltas.

San Salvador: intensifican los controles de tránsito en toda la ciudad

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dispuso, a través de la Dirección General de Tránsito y Transporte, la realización de operativos fijos y móviles en todo el territorio municipal.

Así lo informó el director de Tránsito y Transporte, Fernando Frías, quien estuvo desde las primeras horas del viernes supervisando el desarrollo de los controles, “de acuerdo a lo dispuesto desde la Secretaría de Servicio Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se dispuso operativos enfocados a la concientización sobre uso obligatorio del casco, como así también que motociclistas y automovilistas circulen con la documentación correspondiente: licencia de conducir, seguro y cédula para acreditar la propiedad de los vehículos”.

El funcionario adelantó que la implementación de controles en la ciudad adquieren a partir de este mes, durante el verano, un carácter permanente, “la Secretaría dispuso realizar controles fijos y móviles, no solamente en el Centro sino también en distintos puntos de los barrios de la ciudad, comenzando en diciembre y extendiéndose a lo largo de enero y febrero”.