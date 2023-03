En Jujuy, cada año nacen entre 5 y 6 bebés con hidrocefalia

“En la provincia como a nivel nacional, es un 6% de la cantidad de 100 mil nacidos. En el año con la cantidad de población que tenemos en Jujuy de nacimiento tendríamos que tener entre 5 a 6 pacientes por año”, indicó la doctora Angélica Guzmán junto a la presidenta de la fundación “Hidrocefalia - Amar al Vida” sobre los niños que nacen con hidrocefalia.

Guzmán comentó a Canal 7 de Jujuy que se realizaron jornadas de urología pediátrica en donde estuvieron invitados médicos especialistas de Salta, Tucumán y Cristian Sager médico Urólogo del hospital Garrahan.

“La idea es traer información nueva desde la experiencia de los hospitales. Para los padres de realizó una jornada sobre la patología de mielomeningocele y de la parte urológica que es la vejiga neurogénica y del intestino neurogénico para que los padres consultaran y tomen información nueva y realicen consultas”, explicó la doctora.

Indicó que las dudas se generan con las patologías “y los sondajes 4 - 5 veces al día que deben realizar desde que nacen hasta que ven si la vejiga mejora o no y si dura para toda la vida, porque la idea es poder preservar el riñón y que los pacientes no lleguen a diálisis y que no necesitan un trasplante”.

Comentó que la recomendación que realizan para los padres, una vez que se enteran de la patología que sufre su hijo es que “deben nacer en un ambiente quirúrgico, porque nacen por cesaría generalmente y necesita una operación dentro de las 24 horas que hace un neurocirujano”.

Hidrocefalia

Es una acumulación de líquido dentro del cráneo, que lleva a que se presente hinchazón del cerebro. Se debe a un problema con el flujo del líquido que rodea el cerebro. Este se denomina líquido cefalorraquídeo o LCR. El líquido rodea al cerebro y la médula espinal, y ayuda a amortiguar al primero.

El LCR normalmente circula a través del cerebro y la médula espinal y se absorbe en el torrente sanguíneo. Los niveles de LCR en el cerebro pueden elevarse si:

Se bloquea el flujo de LCR.

Este no logra absorberse apropiadamente en la sangre.

El cerebro produce demasiada cantidad de dicho líquido.

Demasiado LRC ejerce presión sobre el cerebro. Esto lo empuja hacia arriba contra el cráneo y daña el tejido cerebral.

La hidrocefalia puede empezar mientras el bebé está creciendo en el útero. Es común en bebés que tienen mielomeningocele, un defecto congénito en el cual la columna vertebral no se cierra apropiadamente.

La hidrocefalia también puede deberse a:

Defectos genéticos

Ciertas infecciones durante el embarazo

En los niños pequeños, la hidrocefalia puede deberse a: