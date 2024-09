En Jujuy una familia necesitó $896.565 el agosto para no caer bajo la línea de pobreza

La canasta básica total (CBT) -que establece el umbral de la pobreza-, aumentó 5,8% en el mes de agosto, por lo que una familia de cinco integrantes (dos adultos y tres chicos) necesitó $896.565,88 para no ser pobre, según la Dipec. En los primeros ocho meses del año este indicador acumuló un alza de 85,1% y aumentó 216,9% en el último año.

En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA) -que marca el umbral de ingresos que se debe superar para no ser indigente- subió 5,2% en el octavo mes del año. Por lo tanto, la misma familia de cinco integrantes necesitó $410.865,45 en agosto para no caer en la indigencia. En los últimos 12 meses, el costo se incrementó 201% y de diciembre a agosto se incrementó 71,9%.

En detalle el informe de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia indica que en agosto una persona en Jujuy necesitó $266.835 para no caer bajo la línea de pobreza y $122.281 para no caer bajo la línea de indigencia.

Cabe recordar que la semana pasada la Dipec difundió la inflación del mes de agosto que llegó al 3,4%, casi un punto y medio menor a la que se registró en julio.

El rubro que registró mayor aumento fue el de Indumentaria, 4,8%, seguido por Enseñanza, 4,2%, y Atención Médica, 4,1%.

La inflación en la provincia se ubica apenas 0,8% por debajo de la inflación nacional y acumula en lo que va del año un aumento del 86,9%. En comparación anual, es decir respecto a junio del año pasado, el costo de vida en la provincia subió 225,2%.