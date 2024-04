En el último mes, el kilo de carne en Jujuy aumentó más de $1.000

Días atrás, la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA) brindó un informe sobre la producción y consumo de carne vacuna del primer trimestre en el país. El mismo indica que el consumo de carne vacuna se derrumbó 18% en el primer trimestre.

En enero-marzo de 2024 la industria frigorífica vacuna produjo 745 mil tn r/c/h de carne vacuna, es decir 7,6% menos que en el primer trimestre de 2023.

A pesar de que el informe indica una merma en el consumo, en la provincia de Jujuy, el precio de la carne vacuna continuó en alza. Reinaldo Chávez, carnicero, dialogó con Canal 7 y explicó que, desde hace tres semanas, la carne registró “aumentos de $200, $300, $100”.

Luego indicó que, si bien no fue un aumento considerable, “si lo sumas todo eso es bastante. Más que la plata no alcanza”.

Reinoso Chávez, carnicero

“No nos queda nada en el bolsillo”

A pesar del incremento en la carne, Chávez indicó que muchos tratan de mantener los precios o aplicar subas mínimas: “Nosotros siempre estamos vendiendo lo más económico que se pueda vender y aunque no me quede nada en el bolsillo, basta cubrir mis cuentas y mantener a la clientela”.

Más adelante continuó: “Ya no es como años antes que uno hacía diferencia, pero ahora no se puede, si no se vende la carne es un alimento que un día para otro se echa a perder, así que lo tenemos que bajar un poquito para que salga, si no nos quedamos con la mercadería y después lo tenemos que tirar”.

Aumento de más de $1.000

En este sentido y con todos los aumentos graduales, el trabajador indicó que aproximadamente la carne aumento más de $1.000 por kilo. “Por ejemplo, el kilo de blando lo tenía $7.700 y ahora lo tengo a $8.800. Obviamente es carne de primera calidad”.

Por otra parte, Chávez detalló que, de acuerdo al bolsillo de cada cliente, “lleva lo que necesita, ya no lleva como antes, ahora lleva de acuerdo lo que le alcanza, lo justo”.

¿Cuáles fueron los cortes más caros?

Entre los cortes vacunos, las subas mensuales en el trimestre del 2024, fueron de 11,9% para la paleta, de 10,2% para el cuadril, de 10,1% para la carne picada común, de 9,0% para la nalga y de 6,2% para el asado. La caja de hamburguesas tuvo un alza de sólo 4,6% mensual.