Es tucumana, se casa en abril y como despedida de soltera recorrerá Jujuy para vivir el carnaval

Ana es de Tucumán, se casara en abril y según contó, no se pierde ningún carnaval de Jujuy pero este tiene algo particular: es el ultimo como soltera.

Para despedir la soltería, Ana viajó junto a 8 amigas a Jujuy para recorrer la provincia y vivir el carnaval. Este domingo llegaron a Ciudad Cultural para vivir el Carnaval de Los Tekis.

“La despedida tenía que ser en Jujuy si o si, no me pierdo un carnaval y en este me despido como soltera. Vamos a conocer todo el norte y conocer cómo se festeja en cada parte de Jujuy”, remarco la flamante novia.

Despedida de soltera en el Carnaval de Los Tekis

Es de Córdoba, cumplió 17 años y pidió festejar su cumpleaños en el Carnaval de Los Tekis

Candelaria es de Córdoba, su papá es jujeño y su mamá cordobesa. En el 2022 viajo a Jujuy a visitar a su familia, conoció el Carnaval de Los Tekis y pidió volver para su cumpleaños.

“Es la segunda vez que vengo, la primera vez me re gustó. La energía está muy buena, todos bailan”, aseguró en dialogo con Somos Jujuy.

Candelaria vivió la experiencia del Carnaval de Los Tekis en el año 2022. “Apenas volví a Córdoba dije que seguro volvería y acá estoy”, sintetizó y contó que no vino sola, trajo a una amiga para seguir contagiando la fiesta que se vive en Jujuy.

Este domingo 19 de febrero cumple 17 años y comenzó los festejos en Ciudad Cultural celebrando a pleno en el Carnaval de Los Tekis.