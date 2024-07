Estafas virtuales en Jujuy: advierten que a diario hay nuevas modalidades

En Jujuy, como en otras partes del país hay una creciente cantidad de estafas bajo distintas modalidades, pero en su gran mayoría de forma virtual, a través de llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp que terminan por hackear cuentas bancarias o bien buscando persuadir a las personas para que realicen transferencias a través de billeteras virtuales.

Gabriela Cuellar, Jefa de la Agencia de Delitos Complejos, dialogó con AM630 y advirtió que constantemente van mutando las modalidades de estafas para el hackeos de cuentas bancarias, especialmente a través de la plataforma de mensajería de WhatsApp o por correo electrónico. “La modalidad más común en este último tiempo es el pedido de dinero a través de WhatsApp, donde una persona se hace pasar por algún familiar o amigo y solicita transferencias bajo distintos argumentos. Es por eso que nosotros siempre recomendamos no dar ninguna información a través del celular”.

Explicó que muchos aprovechan temáticas circunstanciales como el Covid, el Dengue, ahora el subsidio de la energía eléctrica para realizar una estafa telefónica, buscando un argumento creíble.

Sobre cómo evitar caer en este tipo de delitos, Cuellar recomendó “no dar ningún tipo de información a nadie, si se trata de una entidad bancaria acercarse personalmente pero no dar datos a través de un celular, no contestar ningún correo electrónico, no abrir links ni llenar formularios, y si se trata de algún familiar no contestar el mensaje y llamarlo para verificar si efectivamente se trata de él”.

Afortunadamente dijo que ha disminuido la cantidad de hechos respecto al año pasado. Según aseguró la Jefa de la Agencia de Delitos Complejos, “el año pasado hubo un mes en el que se incrementaron notablemente; por suerte ahora la gente está un poco más instruida, no cae tan fácil, pero a diario hay nuevas modalidades, hay denuncias de casos nuevos, por lo que permanentemente estamos informando a la gente”.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR SER ESTAFADO