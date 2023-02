Este domingo será la última jornada de corsos en Alto Comedero

“Nos sentimos muy satisfechos”, aseguró el intendente Raúl Jorge, quien destacó la masiva presencia, en principio durante los corsos desarrollados en Ciudad Cultural y el último sábado en Avenida Forestal “donde hubo una una presencia multitudinaria que superó nuestras expectativas y que nos confirman que este es un lugar es el indicado para hacer grandes eventos”.

Y en este orden reconoció que “la familia de Alto Comedero, los vecinos que han venido también de otros lados a disfrutar de estos corsos capitalinos van anticipando lo que va a ser el carnaval que iniciará con todos los eventos previstos en nuestra ciudad, el Jueves de Comadres y durante todo el fin de semana en la Peña de Los Tekis”.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba aseguró que “ya es una tradición Avenida Forestal porque hay mucho apoyo de los vecinos y vecinas y de gente que viene de otros lugares. El domingo cierran los corsos en la previa de lo que es el carnaval de Jujuy, esperamos concluir de la mejor manera para que la gente disfrute de las más de 30 comparsas artísticas que están compitiendo”.

El secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, habló de las tareas que se vinieron desarrollando en la ciudad para ornamentarla para estos Carnavales, y donde Alto Comedero no fue la excepción dado que “hemos trabajado muchísimo para dejar en condiciones este carnavalódromo en Avenida Forestal, para replicar lo que días pasados pudimos hacer en la zona de Ciudad Cultural. No obstante eso, hemos venido trabajando todos estos días para ornamentar la ciudad, y hoy ya todos pueden disfrutar de nuestros queridos diablitos que nos están identificando como gestión, no solamente en Ciudad Cultural, sino también en el Mercado Sur, en el Ascensor Urbano, en los puentes del Río Xibi Xibi, en el puente Belgrano. En definitiva, trabajando incesantemente para poder brindar la mejor paisajística a toda la gente que viene a disfrutar de los corsos y del carnaval de Jujuy”.

Finalmente, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, destacó que “ver a tal cantidad de vecinos disfrutando del arte y la cultura de estos grupos que muestran todo lo que aprendieron durante el año en Avenida Forestal en Alto Comedero. Es maravilloso, así seguramente hay que seguir generando este tipo de encuentros con muchas más ideas y entusiasmo, por supuesto agradecemos a todos los vecinos que confiaron en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y están acá presentes, acompañando , los chicos jugando, la familia unida y todos disfrutando de este acto“.