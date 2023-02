Este jueves no habrá actividad bancaria en Jujuy

Este jueves 23 de febrero se realizará un paro bancario de 24 horas en todo el país en reclamo de aumento salarial en el marco de las negociaciones paritarias que lleva adelante La Bancaria con las cámaras que nuclea a las entidades.

La medida de nivel nacional repercutirá en Jujuy. "No habrá atención al público", señaló Mario Murillo, titular de La Bancaria en Jujuy a Canal 7. Además indicó: “No hay atención bancaria en todo el país debido a que lamentablemente fracasaron las negociaciones por paritarias en el cual la propuesta de las cámaras empresariales es insuficiente”.

Luego agregó: “Independientemente de lo que es paritaria, también se involucró dentro de la negociación, el famoso y mal llamado, impuesto a la ganancia. Sabemos que el salario no es ganancia por lo que estamos solicitando, no solamente el acuerdo de paritaria sino también de que los bancos se hagan cargo de un porcentaje de la ganancia con el agravante de que todavía no terminamos de cerrar la paritaria de 2022 donde tenemos un desfasaje con la inflación y a lo acordado en dicho año”.

Murillo aseguró que: “La propuesta realizada por la cámara es una falta de respeto, nos están ofreciendo un 5% mensual durante 6 meses por lo que estamos hablando de un 30% a pagar a mes vencido. La propuesta no se acerca a lo que se pretende, que el salario le gane a la inflación o mínimamente que vaya a la par”.

Cabe recordar que el mes de enero cerró con un 6% y “que nosotros arreglemos un 5% mensual, implica no un acuerdo de paritaria sino un ajuste por inflación”.