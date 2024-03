Este lunes inician las clases en Jujuy: qué gremios adhieren al paro nacional docente

Este lunes 4 de marzo comienza al Ciclo Lectivo 2024 en Jujuy para los niveles inicial, primario y secundario , de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación. Sin embargo, hay algunos sindicatos de la provincia que adherirán al paro nacional docente dispuesto para este lunes por la CGT .

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) anunció días pasados que el gremio se pliega a la medida, por lo que los educadores que están afiliados al sindicato y decidan cumplir con el paro no asistirán a las instituciones.

El mismo caso es el del Sindicatos de Docentes Privados (Sadop), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet). Por lo que dependerá de cada uno de los profesores y maestros afiliados a los mencionados gremios la adhesión o no a la medida de fuerza.

Cada docente determina su adhesión a la medida

En el caso de los niveles inicial y primario, desde la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) que los nuclea, precisaron que no adhieren al paro considerando que Ctera, la central nacional que integra el gremio, no dispuso plegarse a la medida. No obstante, impulsarán una jornada de protesta con cartelazos en las instituciones educativas y en las redes sociales.

Adep no participa del paro del lunes 4 de marzo en Jujuy

POR QUÉ HAY PARO NACIONAL DOCENTE ESTE 4 DE MARZO

Los sindicatos reclaman un aumento del salario mínimo docente y una garantía en la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

Sin embargo, desde los gremios aseguran que no hubo una respuesta por parte del Gobierno. Los dirigentes explicaron que los funcionarios escucharon las demandas del sector docente, pero no elevaron ninguna propuesta salarial y confirmaron la eliminación del Fonid. Por este motivo, las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 5 de marzo.

Los gremios indicaron los motivos de la medida en una conferencia de prensa el miércoles pasado. "Luego de asistir este martes 27 de febrero a la reunión paritaria docente -convocada por la Secretaría de Trabajo de la Nación- informamos que ha sido golpeada seriamente nuestra buena fe y predisposición a la negociación salarial por parte de un Gobierno insensato que aspira insensiblemente a burlar su responsabilidad (Ley N° 26075 y Ley N° 26206) de garantizar el Financiamiento del Sistema Educativo Nacional", señalaron.