Familias jujeñas denuncian que fueron estafadas por una empresa de turismo

Un grupo de familias denunció que fueron estafadas por una agencia de viajes que tiene su oficina en el centro de la capital jujeña. Habían comprado paquetes para Camboriú y a último momento les cancelaron el tour.

Mariana Guantay, una de las damnificadas, habló con Canal 7 de Jujuy y explicó su situación. "Nosotros tenemos pagado un viaje para Camboriú que debía salir el domingo 22 de enero y a última hora del sábado nos avisaron que el dueño de la empresa había sufrido un robo. Por ese motivo el señor nos dijo que el viaje se posponía o, en última instancia, nos devolverían el dinero. Hoy (por el lunes 23 de enero) vinimos a la oficina de la empresa y nos dicen que no hay dinero para devolver porque no cuentan con un sustento y que el viaje no se va a realizar".

Guantay manifestó que hay otro grupo de personas a las que también se les canceló un viaje que debía salir el 8 de enero. "La mayoría de los que estamos acá ya cancelamos el paquete. El viaje era por 12 días e incluía siete noches en un hotel en Camboriú con desayuno y cena".

Por último Guantay indicó que realizaron la denuncia en la Policía y desde la fuerza les aseguraron que el caso se trata de una estafa. "Seguramente no veremos ni un peso pero queremos visibilizar este caso para que no vuelva a ocurrir".

Otra de las damnificadas también brindó su testimonio y comentó que su viaje estaba estipulado para el 8 de enero pero después se les reprogramó para el 22 de enero y finalmente les dijeron que el tour no se iba a realizar.

"El 20 de diciembre ya habíamos cancelado el viaje porque lo veníamos pagando desde septiembre", recalcó.

"Queremos que la sociedad conozca lo que pasa aquí porque en el transcurso de esta mañana que estamos en la puerta de la agencia tres o cuatro familias vinieron a consultar por viajes a Mar del Plata", cerró la damnificada.

Las familias estafadas son de San Salvador, San Pedro y Perico.